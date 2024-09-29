Не плацебо, а спосіб лікування: вчені дізналися, що медитація усвідомленості здатна боротися з болем

Хронічний біль зачіпає все більшу кількість людей у світі, змушуючи вчених шукати дедалі безпечніші та ефективніші методи лікування. В останньому дослідженні вчені з'ясували, що один такий простий спосіб весь цей час був у нас під носом.

Related video

Нове дослідження вчених показало, що медитація усвідомленості — це аж ніяк не простий ефект плацебо при лікуванні болю, а реальний спосіб боротьби з ним. Сканування мозку, яке провели вчені, виявило значне зниження больових відчуттів при використанні цієї техніки, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Медитація усвідомленості, яка передбачає усвідомлення всіх тілесних відчуттів, сягає корінням в індуїстські та буддистські традиції, але з 1970-х років викликає дедалі більший інтерес сучасного суспільства. Дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго під керівництвом анестезіолога Фаделя Зейдана та опубліковане в журналі Biological Psychiatry, вивчило можливості використання сили розуму для зменшення болю без ліків і показує, що медитація усвідомленості впорається з цим завданням.

Важливо

За межею агонії: наука склала список найболючіших відчуттів

Зейдан і нейробіолог Габріель Рігнер провели випробування за участю 115 осіб. Під час випробувань учасники піддавалися впливу хворобливих теплових зондів на ікри, а їхній мозок сканували за допомогою магнітно-резонансної томографії. Одні учасники проходили тренінг усвідомленості, навчаючись концентруватися на своєму диханні і спостерігати за відчуттями, а інші займалися фіктивною медитацією, користувалися кремами-плацебо або слухали аудіокнигу.

Сканування головного мозку показало, що медитація знижує інтенсивність і неприємні відчуття болю, що відбивається на ноцицептивно-специфічній больовій сигнатурі (NPS) і негативно-афективній больовій сигнатурі (NAPS), двох різних нейронних маркерах болю. Результати показали, що тільки крем із плацебо значно вплинув на стимул-незалежну больову сигнатуру мозку (SIIPS-1), яка пов'язана з реакцією на плацебо.

Це свідчить про те, що позитивні ефекти медитації усвідомленості зумовлені реальними механізмами, а не тільки плацебо, що є великим проривом у використанні подібних практик як втручання в лікування хронічного болю. Зейдан підкреслив, що хоча і плацебо, і медитація впливають на біль, вони роблять це через різні мозкові механізми, що підтримує використання медитації як справжнього терапевтичного інструменту, а не як лікування, що ґрунтується на плацебо.

Дослідники сподіваються продовжити вивчення нейробіології, що лежить в основі медитації, щоб розробити більш досконалі методи лікування для мільйонів людей, які щодня стикаються з хронічним болем. Крім цих результатів, дослідження показали, що хронічний біль зачіпає до 20% дорослого населення в усьому світі, і значна частина з них відчуває обмеження в повсякденній діяльності.

Оскільки традиційні методи лікування болю, такі як опіоїди, піддаються дедалі пильнішій увазі через ризик звикання, попит на альтернативні підходи різко зріс. Втручання на основі усвідомленості, які можна практикувати будь-де і які не потребують спеціального обладнання, пропонують потенційно просте й ефективне вирішення цієї глобальної проблеми.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.