Якщо мозок не відчуває болю, то чому ж болить голова: вчені дали свою відповідь

Коли у вас болить череп, легко подумати, що, мабуть, болить сама тканина мозку. Але це малоймовірно.

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Головний біль є надзвичайно поширеним явищем та може мати різні форми. Він може бути легким і надзвичайно сильним, тривати від кількох хвилин до кількох днів. Коли в людини болить череп, може здатися, що болить сам мозок. Але це малоймовірно. Мозок може відчувати біль із усіх ділянок тіла, але насправді він не має власних больових рецепторів. То чому тоді болить голова? На це питання виданню Live Science відповідають вчені.

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За словами Чарльза Кларка, невролога зі штату Теннесі, США, головний біль може виникати внаслідок запалення носових пазух, зниження рівня цукру в крові або це пов'язаний з травмою голови. Але насправді велика частина головного болю з'являється через ефект відбитого болю.

"У цьому випадку ви відчуваєте біль не в тому місці, де він виникає насправді. Це схоже на те, як грижа в хребетному диску диска може викликати біль у нозі. Більшість головних болів виникає через те, що болить насправді, наприклад, у щелепі, плечах та шиї. Це викликає біль у тканинах та нервах мозку", — говорить Кларк.

За словами вчених, найпоширенішою формою головного болю є головний біль напруження. Цей біль характеризується дуже неприємними відчуттями, що здавлюють череп. Іноді цей стан називають "голова, затиснута в лещата". За словами Кларка, часто такі головні болі дуже сильно відчуваються на маківці голови або на лобі, коли здається, що на голову одягнена дуже щільна пов'язка, що здавлює.

За словами вчених, найпоширенішою формою головного болю є головний біль напруження. Цей біль характеризується дуже неприємними відчуттями, що здавлюють череп. Іноді цей стан називають "голова, затиснута в лещата". За словами Кларка, часто такі головні болі дуже сильно відчуваються на маківці голови або на лобі, коли здається, що на голову одягнена дуже щільна пов'язка, що здавлює. Фото: Live Science

Вчені вважають, що цей біль викликаний напругою м'язів обличчя, шиї та шкіри голови і може бути пов'язаний зі стресом. Але головний біль та напруга м'язів черепа можуть бути вторинними відносно іншої реакції на стрес, такий як напруга у плечах або стиснута щелепа.

За словами Кларка, відчуття болю у м'язах та кровоносних судинах голови, шиї та обличчя можуть бути викликані різними процесами, такими як розширення кровоносних судин, стрес або м'язова напруга. Після активації нерви, що знаходяться тут, відправляють повідомлення в мозок, але може відчуватися, що біль виходить з глибини тканини самого мозку.

За словами Кларка, відчуття болю в м'язах та кровоносних судинах голови, шиї та обличчя можуть бути викликані різними процесами, такими як розширення кровоносних судин, стрес або м'язова напруга. Після активації нерви, що знаходяться тут, відправляють повідомлення в мозок, але може відчуватися, що біль виходить з глибини тканини самого мозку Фото: Live Science

Ще одним видом головного болю є мігрень, який може відчуватися по-різному в різних частинах голови. Під час мігрені біль є значно сильнішим, ніж при інших видах головного болю і може тривати значно довше.

Основні причини появи мігрені до кінця не вивчені, але одна з теорій полягає в тому, що цей біль пов'язаний з трійчастим нервом, чутливим нервом голови і обличчя та твердим захисним шаром мозку, де кровоносні судини розширюються та звужуються.

Одне з можливих пояснень появи болю при мігрені полягає в тому, що електрична подія в мозку стимулює шляхи трійчастого нерва і запускає запальну реакцію. Запалення поширюється через кровоносні судини твердої оболонки мозку, і волокна трійчастого нерва посилають сигнали мозок назад. Потім запалення поширюється на чутливу до болю захисну тканину мозку, що викликає сильний головний біль.

"Ці запалені кровоносні судини та роздратовані нерви являю собою пожежу, яка вийшла з-під контролю. І все стає тільки гірше, викликаючи ще сильніший головний біль", — говорить Кларк.

Тоді коли взаємозв'язок між болем у тілі та головним болем добре відомий, механізми, що викликають головний біль, досі повністю не вивчені. Але зменшити негативний вплив головного болю вчені вже навчилися, каже Кларк.

Як уже писав Фокус, вчені виявили у людей, які страждають на мігрень, загадкові зміни в мозку.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний із головним болем.