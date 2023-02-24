Як позбутися мігрені. Рівень цукру в крові безпосередньо пов'язаний з головним болем

Для тих, хто страждає на мігрень, є нова надія на лікування, оскільки нове відкриття обіцяє нові можливості.

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Мігрень та пов'язані з глюкозою ознаки (дефіцит або надлишок інсуліну та діабет 2 типу) широко відомі як поширені супутні захворювання, але тепер у вчених є конкретний генетичний зв'язок, який може призвести до розробки нової галузі терапії виснажливих розладів.

Дослідники з Технологічного університету Квінсленду в Австралії виявили винуватця кореляції генів, через які так багато людей, які страждають на мігрень і головний біль, також борються з глікемічними захворюваннями, які завдають подвійного удару проблем зі здоров'ям. Підраховано, що на мігрень страждають більше 10% населення світу, і вона приблизно втричі частіше зустрічається у жінок, торкаючись більше 17%, пише New Atlas.

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"Ще в 1935 році мігрень описувалася як "глікемічний головний біль", — сказав Дейл Найхольт, професор Центру геноміки та персоналізованого здоров'я (ЦДП). Глікемічні ознаки, такі як резистентність до інсуліну, гіперінсулінемія (надлишок інсуліну), гіпоген в крові) та діабет 2 типу, пов'язані з мігренню та головним болем".

Висновки були зроблені після того, як дослідники проаналізували геноми тисяч пацієнтів з мігренню, щоб з'ясувати, чи можна визначити генетичні зв'язки. Вони провели перехресний аналіз ознак, щоб ідентифікувати загальні геномні регіони, локуси, гени та шляхи, а потім перевірили випадкові стосунки.

"З дев'яти глікемічних характеристик, які ми розглянули, ми виявили значну генетичну кореляцію показника інсуліну натще (рівень інсуліну в крові) та глікільованого гемоглобіну як з мігренню, так і з головним болем, тоді як двогодинний рівень глюкози був генетично пов'язаний лише з мігренню, — сказав Рафіккул Іслам, аспірант ЦДП. Ми також виявили області, що містять генетичні фактори ризику, загальні для мігрені та інсуліну натще, глюкози натще і глікованого гемоглобіну, а для головного болю — загальні області з глюкозою, інсуліном і натщесерце, натще".

Генетичний збіг є значним кроком уперед у розумінні того, як проявляється мігрень та пов'язані з нею глікемічні ознаки, та відкриває нові захопливі можливості для медичного втручання.

"Виявивши генетичні кореляції, загальні локуси та гени в нашому аналізі, ми встановили причинно-наслідковий зв'язок і, таким чином, підтвердили та покращили розуміння взаємозв'язку між мігренню, головним болем та глікемічними характеристиками", — сказав Ніхольт.

Це покращене розуміння буде приємною новиною для мільйонів людей у всьому світі, які вирішують ці серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Наші результати відкривають можливості для розробки нових стратегій лікування глікемічних показників у пацієнтів з мігренню та головним болем, зокрема підвищення рівня проінсуліну натщесерце для захисту від головного болю", — додав Іслам.

Раніше Фокус писав про те, чому дотик до хворої частини тіла покращує самопочуття. Дослідники вивчають нейрони, необхідні для полегшення болю при дотику. Вважається, що клітини, що реагують на біль, в мозку заспокоюються, коли ці нейрони отримують сенсорну стимуляцію.