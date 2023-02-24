Как избавиться от мигрени. Уровень сахара в крови напрямую связан с головной болью

Для страдающих мигренью есть новая надежда на излечение, поскольку новое открытие обещает новые возможности.

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Мигрень и связанные с глюкозой признаки (дефицит или избыток инсулина и диабет 2 типа) широко известны как распространенные сопутствующие заболевания, но теперь у ученых есть конкретная генетическая связь, которая может привести к разработке новой области терапии изнурительных расстройств.

Исследователи из Технологического университета Квинсленда в Австралии обнаружили виновника корреляции генов, из-за которых так много людей, страдающих мигренью и головной болью, также борются с гликемическими заболеваниями, которые наносят двойной удар по проблемам со здоровьем. Подсчитано, что мигренью страдают более 10% населения мира, и она примерно в три раза чаще встречается у женщин, затрагивая более 17%, пишет New Atlas.

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"Еще в 1935 году мигрень описывалась как "гликемическая головная боль", — сказал Дейл Найхольт, профессор Центра геномики и персонализированного здоровья (ЦГП). — Гликемические признаки, такие как резистентность к инсулину, гиперинсулинемия (избыток инсулина), гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) и диабет 2 типа, связаны с мигренью и головной болью".

Выводы были сделаны после того, как исследователи проанализировали геномы тысяч пациентов с мигренью, чтобы выяснить, можно ли определить какие-либо генетические связи. Они провели перекрестный анализ признаков, чтобы идентифицировать общие геномные регионы, локусы, гены и пути, а затем проверили случайные отношения.

"Из девяти гликемических характеристик, которые мы рассмотрели, мы обнаружили значительную генетическую корреляцию показателя инсулина натощак (уровень инсулина в крови) и гликилированного гемоглобина как с мигренью, так и с головной болью, в то время как двухчасовой уровень глюкозы был генетически связан только с мигренью, — сказал Рафикул Ислам, аспирант ЦГП. — Мы также обнаружили области, содержащие генетические факторы риска, общие для мигрени и инсулина натощак, глюкозы натощак и гликированного гемоглобина, а для головной боли — общие области с глюкозой, инсулином натощак, гликированным гемоглобином и проинсулином натощак".

Генетическое совпадение является значительным шагом вперед в понимании того, как проявляется мигрень и связанные с ней гликемические признаки, и открывает новые захватывающие возможности для медицинского вмешательства.

"Выявив генетические корреляции, общие локусы и гены в нашем анализе, мы установили причинно-следственную связь и, таким образом, подтвердили и улучшили понимание взаимосвязи между мигренью, головной болью и гликемическими характеристиками", — сказал Нихольт.

Это улучшенное понимание будет приятной новостью для миллионов людей во всем мире, которые решают эти серьезные проблемы со здоровьем.

"Наши результаты открывают возможности для разработки новых стратегий лечения гликемических показателей у пациентов с мигренью и головной болью, в частности повышения уровня проинсулина натощак для защиты от головной боли", — добавил Ислам.

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