Моторошний головний біль. Вчені виявили у людей, які страждають на мігрень, загадкові зміни в мозку

Нове дослідження пропонує ключ до розгадки причин появи мігрені.

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За допомогою дуже потужного апарату МРТ американські вчені просканували мозок людей, які страждають на моторошний головний біль. Їхнє дослідження показало, що периваскулярні простори (заповнені рідиною простору навколо кровоносних судин головного мозку) дуже збільшені у людей, які страждають від постійної та періодичної мігрені, пише ScienceAlert.

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"Ми поки не встановили точний зв'язок між значними змінами в периваскулярних просторах області мозку, який називається напівовальним центром, і розвитком мігрені, але це дає шанс на встановлення причин появи моторошного головного болю. Наші результати показують, що такі зміни в мозку людей відбуваються й у тих, хто постійно страждає від мігрені, і у тих, у кого вона проявляється періодично. Але точно можу сказати, що ми вперше виявили такі зміни", — каже Вілсон Сюй з Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Досі вчені точно не знають причин появи моторошного головного болю, який називається мігренню. У тих, хто страждає від цієї хвороби, часто бувають запаморочення, нудота, можуть виникати порушення зору. І від цієї проблеми, за оцінками вчених, страждають приблизно 10% населення планети. У деяких цей головний біль існує постійно, а в інших він проявляється періодично.

[ + – ] Досі вчені точно не знають причин появи моторошного головного болю, який називається мігренью. У тих, хто страждає від цієї хвороби, часто бувають запаморочення, нудота, можуть виникати порушення зору. І від цієї проблеми, за оцінками вчених, страждають приблизно 10% населення планети. У деяких цей головний біль існує постійно, а в інших він проявляється періодично Фото: long-covid

Сюй та його колеги зацікавилися периваскулярними просторами у напівовальному центрі, центральній області білої речовини мозку, яка розташована прямо під корою головного мозку. Функція цих просторів до кінця не вивчена, але вони відіграють важливу роль у виведенні відходів у головному мозку. Те, що ці простори збільшуються, може говорити про серйозні порушення в роботі головного мозку і, можливо, сприяють розвитку мігрені, вважають вчені.

У межах нового дослідження вчені просканували за допомогою потужного апарату МРТ мозок 20 добровольців, які страждають як на постійну, так і на періодичну мігрень. Жоден з них не мав інших проблем, пов'язаних з роботою мозку.

[ + – ] Стрілки показують збільшені периваскулярні простори у головному мозку людини з хронічною мігренню (ліворуч) порівняно з мозком здорової людини (праворуч) Фото: ScienceAlert

Результати дослідження показали, що периваскулярні простори у мозку цих людей були значно збільшені порівняно з такими ж просторами у мозку здорових добровольців, які були контрольною групою у дослідженні.

Також вчені виявили у людей, які страждають на мігрень сильні пошкодження білої речовини мозку і дослідники вважають, що розширення периваскулярних просторів може призвести до розвитку в майбутньому більшої кількості пошкоджень білої речовини.

Вчені дійшли висновку, що мігрень пов'язана з проблемами з лімфатичною системою, яка відповідає за видалення відходів у мозку та нервовій системі. Для цього використовуються канали в периваскулярних просторах.

"Прямого зв'язку з мігренню ми поки що не встановили, але потрібно продовжувати дослідження, щоб з'ясувати, як зміни в мікроскопічних судинах мозку і в кровопостачанні впливають на різні типи мігрені", — каже Сюй.

Фокус вже писав про те, що вчені представили ще одну можливу причину появи хвороби Альцгеймера, яка є важким захворюванням кори головного мозку людини.

Також Фокус писав про ще одну теорію, яка пояснює причини виникнення цієї хвороби у людей, і вона відрізняється від вищевказаного дослідження.