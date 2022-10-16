Що причиною появи хвороби Альцгеймера: з'явилася нова теорія

Досі однією з головних причин появи тяжкої хвороби вважають утворення амілоїдних бляшок у тканинах мозку людини. Але нове дослідження припускає, що причина зовсім інша.

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Вчені з Каролінського інституту Швеція опублікували своє нове дослідження причин появи хвороби Альцгеймера. Вони вважають, що для того, щоб хвороба прогресувала важливою кількістю амілоїдних бляшок, які є скупченням білка бета-амілоїду, та зниження рівня однієї з його форм, пише ScienceAlert.

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Ще на початку 20 століття психіатр Алоїс Альцгеймер виявив та описав особливе тяжке захворювання кори головного мозку людини, яке згодом отримало його ім'я. Ця хвороба є формою деменції і переважно зустрічається у людей, яким більше 60 років.

В 1906 Альцгеймер займався дослідження 50-річної жінки, яка страждала від втрати пам'яті, галюцинацій і сплутаності свідомості. До своєї смерті через 5 років її хвороба тільки посилювалася. Під час розтину Альцгеймер виявив особливі бляшки у її мозку, які є скупченням білка бета-амілоїду. Досі багато вчених вважають, що амілоїдні бляшки є основною причиною хвороби Альцгеймера.

Коли бета-амілоїдний білок накопичується у вигляді бляшок (тобто нерозчинних скупчень), вихідна розчинна форма білка, який виконує важливі функції в головному мозку зникає.

Дослідження показали, що зниження рівня розчинного бета-амілоїду, який називається бета-амілоїдом 42, призводить до погіршення стану пацієнтів.

У новому дослідженні шведських учених йдеться про те, що важливішою причиною для прогресування хвороби Альцгеймера є кількість бляшок у мозку і кількість залишку бета-амілоїду 42.

"Ми виявили, що зменшення рівня бета-амілоїду 42 є ще більш шкідливим, ніж сама кількість бляшок. У тих людей, які мали високий рівень цього білка, нормальний стан зберігався весь період нашого трирічного дослідження. Тобто незалежно від кількості амілоїдних бляшок у мозку їхній когнітивний стан залишався в нормі", — каже Андреа Стуркіо, з Каролінського інституту.

Вчені вважають, що сама наявність бляшок не є причиною появи хвороби Альцгеймера, а ось низький рівень бета-амілоїду 42 може бути цією причиною.

За словами вчених, препарат леканемаб, який є експериментальною розробкою та проходить клінічні випробування, має невеликий, але значний ефект у зниженні рівня когнітивних функцій людини. Згідно з попередніми дослідженнями, цей препарат підвищує рівень бета-амілоїду 42.

"Це відповідає нашій гіпотезі, а саме, що збільшення нормального амілоїдного білка може бути корисним для мозку", — каже Стуркіо.

Фокус вже писав про те, що австралійські вчені також запропонували свою теорію появи хвороби Альцгеймера. Вони вважають, що це важке захворювання викликає бактерія, що живе в носі. Тобто ця хвороба може бути спричинена вірусними або бактеріальними інфекціями.