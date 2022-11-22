Загроза ховається у роті. Учені з'ясували причини розвитку хвороби Альцгеймера

Дослідження показують, що джерело хвороби є бактеріальним і ховається у яснах.

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В останні роки все більше наукових досліджень підтверджують, що хвороба Альцгеймера — це інфекція. Дослідники все ще намагаються виділити механізми цієї інфекції, проте результати показують, що поширення хвороби Альцгеймера виходить далеко за межі того, як ми звикли про неї думати, пише Science Alert.

У ранніх дослідженнях, опублікованих у 2019 році, вчені припустили, що хвороба Альцгеймера є бактеріальною і походить від дуже несподіваного джерела — хвороби ясен. Тоді старша авторка дослідження і мікробіологиня з Університету Луїсвілля Яна Потемпа з колегами виявили збудник хронічного періодонтиту (захворювання ясен) у мозку померлих від хвороби Альцгеймера пацієнтів.

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Зазначимо, що це не вперше, коли вчені пов'язали ці два фактори, але дослідники продовжили експерименти. Дослідники провели низку експериментів над мишами — унаслідок пероральне зараження патогеном призвело до колонізації мозку бактеріями. Також у мишей спостерігалося збільшення виробництва бета-амілоїду (Aβ) — липких білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Після дослідницька група, з'ясувала вагомі докази причинно-наслідкового зв'язку хвороби Альцгеймера. За словами керівника дослідницької групи Стівена Доміні, їм вдалося дізнатися, що інфекційні патогени були причетні до розвитку та подальшого прогресування хвороби.

У процесі досліджень вченим вдалося визначити токсичні ферменти (гінгіпаїни), які виділяються бактеріями в мозку хворих на Альцгеймер, що мають зв'язок із двома окремими маркерами хвороби — тау-білком і білковою міткою (убіквітін).

[ + – ] Гінгіпаїни серед нейронів у головному мозку пацієнта з хворобою Альцгеймера Фото: болезнь десен

Цікаво, що періодонтит і раніше пов'язували з хворобою Альцгеймера, проте вчені не мали переконливих доказів того, чому це відбувається — чи викликає хвороба ясен хвороба Альцгеймера або деменція призводить до поганого догляду за порожниною рота. Однак у новому дослідженні вчені виявили токсичні гінгіпаїни у мозку померлих людей, у яких ніколи не діагностували хворобу Альцгеймера.

Дослідники припускають, що виявлення гінгіпаїну низьких рівнів у людей, які не страждають на хворобу Альцгеймера, може бути незаперечним доказом — передбачається, що в цих людей хвороба розвинулася б, якби вони прожили довше.

До речі, вчені також розробили сполуку COR388, яка здатна знижувати бактеріальне навантаження інфекції головного мозку періодонтитом, а також знижує вироблення бета-амілоїду та нейрозапалення — про це свідчать експерименти на мишах.

Дослідники вважають, що потрібно більше досліджень для створення препаратів, що впливають на токсичні білки бактерії. Однак ці результати вже відкривають перспективи для нових підходів у боротьбі з хворобою Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про деменцію і хворобу Альцгеймера — вчені розповіли, чому не варто колупатися в носі.