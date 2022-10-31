Деменція та хвороба Альцгеймера. Чому не варто колупатися в носі

Експеримент на мишах показав уразливість людського мозку.

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Вчені Університету Гріффіта провели нове дослідження на мишах. З його допомогою з'ясували, що певний тип бактерії може потрапити до їхнього мозку через нюховий нерв. Там вона створює маркери, які є ознакою хвороби Альцгеймера, пише Sci Tech Daily.

Нове дослідження опубліковано в журналі Scientific Report. Його співавтором є професор Джеймс Сент-Джон, керівник Центру нейробіології та дослідження стовбурових клітин. Воно унікальне.

Назва бактерії — Chlamydia pneumoniae.

Вона належить до типу мікробів, які можуть спричинити інфекції дихальних шляхів. Ця бактерія використовувала нерв, розташований між мозком та носовою порожниною, як шлях. Пройшовши ним, вона вражала центральну нервову систему.

Внаслідок цього процесу відбувався неприємний процес. Клітини мозку виробляли бета-амілоїд. Саме цей білок із молекулярною масою є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.

Професор зазначив, що пошкоджена слизова оболонка носа — це погано. Адже ушкодження можуть дозволити проникнути більшій кількості клітин у ваш мозок. Він також додав:

"Ми перші показали, що Chlamydia pneumoniae може проникати прямо в ніс і потрапляти в мозок, де може спричинити патології, схожі на хворобу Альцгеймера".

Поки таку модель спостерігали тільки на мишах. Але це досить невтішні новини для людей.

Зазвичай нюховий нерв безпосередньо контактує з повітрям. Тому це своєрідний короткий шлях до мозку. Крім того, він оминає гематоенцефалічний бар'єр. Саме завдяки цьому наш мозок залишається вразливим до вірусів та бактерій, які знають про цей шлях.

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