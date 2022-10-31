Деменция и болезнь Альцгеймера. Почему не стоит ковыряться в носу

Эксперимент на мышах показал уязвимость человеческого мозга.

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Ученые Университета Гриффита провели новое исследование на мышах. С его помощью выяснили, что определенный тип бактерии может попасть в их мозг через обонятельный нерв. Там она создает маркеры, которые являются признаком болезни Альцгеймера, пишет Sci Tech Daily.

Новое исследование было опубликовано в журнале журнале Scientific Report. Его соавтором является профессор Джеймс Сент-Джон, руководитель Центра нейробиологии и исследования стволовых клеток. Оно уникально в своем роде.

Название бактерии – Chlamydia pneumoniae.

Она относится к типу микробов, которые могут вызвать инфекции дыхательных путей. Эта бактерия использовала нерв, расположенный между мозгом и носовой полостью, как путь. Пройдя им, она поражала центральную нервную систему.

В результате этого процесса происходил неприятный процесс. Клетки мозга вырабатывали бета-амилоид. Именно этот белок с молекулярной массой является характерным признаком болезни Альцгеймера.

Профессор отметил, что поврежденная слизистая носа – это плохо. Ведь повреждения могут позволить проникнуть большему количеству клеток в ваш мозг. Он также добавил:

"Мы первые показали, что Chlamydia pneumoniae может проникать прямо в нос и попадать в мозг, где может вызвать патологии, похожие на болезнь Альцгеймера".

Пока такую ​​модель наблюдали только на мышах. Но это довольно нелестные новости для людей.

Обычно обонятельный нерв контактирует с воздухом напрямую. Поэтому это своеобразный короткий путь к мозгу. Кроме того, он обходит гематоэнцефалический барьер. Именно благодаря этому наш мозг остается уязвимым к вирусам и бактериям, знающим об этом пути.

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