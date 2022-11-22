Угроза скрывается во рту. Ученые обнаружили причины развития болезни Альцгеймера

Исследование показывают, что источник болезни является бактериальным и скрывается в деснах.

Related video

В последние годы все больше научных исследований подтверждают, что болезнь Альцгеймера — это инфекция. Исследователи все еще пытаются выделить механизмы этой инфекции, однако результаты показывают, что распространение болезни Альцгеймера выходит далеко за рамки того, как мы привыкли о ней думать, пишет Science Alert.

В более ранних исследований, опубликованном в 2019 году, ученые предположили, что болезнь Альцгеймера является бактериальной и исходит от весьма неожиданного источника — болезни десен. Тогда старший автор исследования и микробиолог из Университета Луисвилля Яна Потемпа с коллегами обнаружили возбудитель хронического периодонтита (заболевание десен) в мозгу умерших от болезни Альцгеймера пациентов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что это не первый раз, когда ученые связали эти два фактора, но исследователи продолжили эксперименты. Исследователи провели ряд экспериментов над мышами — в результате пероральное заражение патогеном привело к колонизации мозга бактериями. Также у мышей наблюдалось увеличение производства бета-амилоида (Aβ) — липких белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

После исследовательская группа, обнаружила веские доказательства причинно-следственной связи болезни Альцгеймера. По словам руководителя исследовательской группы Стивена Домини, им удалось узнать, что инфекционные патогены были причастны к развитию и дальнейшему прогрессированию болезни.

В ходе исследований ученым удалось определить токсичные ферменты (гингипаины), которые выделяются бактериями в мозгу больных Альцгеймером, которые имеют связь с двумя отдельными маркерами болезни — тау-белком и белковой меткой (убиквитин).

[ + – ] Гингипаины среди нейронов в головном мозге пациента с болезнью Альцгеймера Фото: Cortexyme

Любопытно, что периодонтит и ранее связывали с болезнью Альцгеймера, однако у ученых не было убедительных доказательств того, почему это происходит — вызывает ли болезнь десен болезнь Альцгеймера или же деменция приводит к плохому уходу за полостью рта. Однако в новом исследовании ученые обнаружили токсичные гингипаины в мозгу умерших людей, у которых никогда не диагностировали болезнь Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что обнаружение гингипаина низких уровней у людей, не страдающих от болезни Альцгеймера, может являться неопровержимым доказательством — предполагается, что у этих людей болезнь развилась бы, если бы они прожили дольше.

К слову, ученые также разработали соединение COR388, которое способно снижать бактериальную нагрузку инфекции головного мозга периодонтитом, а также снижает выработку бета-амилоида и нейровоспаление — об этом свидетельствуют эксперименты на мышах.

Исследователи считают, что потребуется больше исследований для создания препаратов, воздействующих на токсичные белки бактерии. Однако эти результаты уже открывают перспективы для новых подходов в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о деменции и болезни Альцгеймера — ученые рассказали, почему не стоит ковыряться в носу.