Мобилизация в Украине: могут ли призвать с болезнями зубов или десен

Лицо могут мобилизовать при отсутствии 10 и более зубов на одной челюсти. Также могут призвать в случае других заболеваний десен.

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В период действия военного положения и мобилизации в Украине следует знать, с какими болезнями лицо признается полностью годным и может быть призванным в ряды Вооруженных сил Украины. Перечень таких болезней регламентируется приказом Минобороны № 262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Фокус рассказывает, с какими болезнями зубов и десен человека могут мобилизовать.

Отмечается, что мужчину могут признать полностью годным в случае отсутствия:

10 и более зубов на одной челюсти или замены их съемным протезом;

8 коренных зубов на одной челюсти;

4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замены их съемными протезами;

4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствия второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами.

Также призывают лиц при наличии:

множественного осложненного кариеса зубов;

пародонтита, пародонтоза генерализованного и заболеваний слизистой оболочки полости рта, которые не поддаются лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Напомним, что гипертония может стать препятствием для прохождения военной службы в рядах ВСУ. Степень пригодности к службе во время общей мобилизации при наличии этой болезни зависит от характера ее течения.

Ранее юристы объясняли, могут ли мобилизовать с грыжей. Также они отмечали, от чего зависит заключение ВВК.