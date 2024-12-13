Мобілізація в Україні: чи можуть призвати з хворобами зубів або ясен
Особу можуть мобілізувати за відсутності 10 та більше зубів на одній щелепі. Також можуть призвати у разі інших захворювань ясен.
У період дії воєнного стану та мобілізації в Україні варто знати, з якими хворобами особа визнається повністю придатною та може бути призваною до лав Збройних сил України. Перелік таких хвороб регламентується наказом Міноборони № 262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Фокус розповідає, з якими хворобами зубів та ясен особу можуть мобілізувати.
Зазначається, що чоловіка можуть визнати повністю придатним в разі відсутності:
- 10 і більше зубів на одній щелепі або заміни їх знімним протезом;
- 8 кутніх зубів на одній щелепі;
- 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміни їх знімними протезами;
- 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутності другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.
Також призивають осіб за наявності:
- множинного ускладненого карієсу зубів;
- пародонтиту, пародонтозу генералізованого та захворювань слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;
- щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу без порушення функцій.
Нагадаємо, що гіпертонія може стати перешкодою для проходження військової служби у лавах ЗСУ. Ступінь придатності до служби під час загальної мобілізації за наявності цієї хвороби залежить від характеру її перебігу.
Раніше юристи пояснювали, чи можуть мобілізувати з грижею. Також вони зазначали, від чого залежить висновок ВЛК.