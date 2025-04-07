Какой из континентов Земли движется быстрее всего: куда он стремится

Не секрет, что все тектонические плиты нашей планеты постоянно находятся в движении, но некоторые из них движутся быстрее других. Исследователи назвали часть планеты, которая движется быстрее всего и рассказали, куда она устремилась.

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Об этом пишет IFLScience.

Австралия считается самым быстро движущимся континентом на Земле, который покоится на вершине тектонической плиты, дрейфующей примерно на 7 сантиметров в год. Для сравнения, это сопоставимо со скоростью того, как растут наши волосы и ногти.

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Для сравнения, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), массы суши Земли движутся со средней скоростью около 1,5 сантиметра в год. Для сравнения, Австралия опережает конкурентов, поскольку она начинает свой дрейф на север.

Технически, речь идет об Индо-Австралийский плите, тектонической плите, которая включает материковую Австралию и остров Тасмания, а также части Новой Гвинеи, Новой Зеландии и бассейна Индийского океана.

В конце концов, вероятно, что Индо-Австралийская плита может врезаться в дно Евразийской плиты вокруг Юго-Восточной Азии и Китая, образовав новый континентальный массив, который некоторые окрестили "Австразией". Как считают ученые, это, вероятно, произойдет через несколько десятков миллионов лет.

Отметим, что до 200 миллионов лет назад Австралия была соединена с огромным суперконтинентом Гондвана, занимавшим большую часть Южного полушария. В рамках этой установки Африканская плита, Антарктическая плита, Индо-Австралийская плита и Южно-Американская плита были сплющены вместе. В то же время Лавразия, включающая большую часть нынешней Европы, Азии и Северной Америки, находилась в Северном полушарии.

Стоит понимать, что континенты Земли постоянно находятся в состоянии невероятно медленного движения. Люди на Земле не ощущают этого движения в повседневной жизни, но на самом деле поверхность нашей планеты вовсе не такая твердая, как может показаться на первый взгляд.

Предыдущие исследования уже показали, что тектонические плиты планеты Земли постоянно движутся, а некоторые из них врезаются друг в друга, а другие напротив — расходятся. По сути, вместо того, чтобы представлять Землю как твердую сферу, нам следует думать о ней, как о потрескавшейся дороге, движущейся на конвейерной ленте. Некоторые трещины расширяются, в то время как другие сжимаются — в результате вся поверхность планеты приходит в движение, но это происходит очень медленно.

Впрочем, каким бы медленным не было это движение, в рамках всей планеты это достаточно быстро, чтобы вызвать путаницу в наших технологиях. Инструменты геолокации, такие, как Глобальная система позиционирования (GPS) США, Galileo Европейского союза и китайская BeiDou, используют спутники для определения местоположений относительно известных опорных точек. Эти спутники работают на основе фиксированных систем координат, в то же время суша постоянно медленно смещается, а это движение создает несоответствие между картами и реальным расположением.

Для сравнения, до 2017 года Австралия использовала координаты 1994 года. За 23 года она рассинхронизировалась с тектонической плитой на 1,6 метра, что заставило их обновить систему. По сути, Австралия официально переместилась на 1,8 метра на северо-восток.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад.