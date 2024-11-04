Самая первая тектоника Земли: когда плиты впервые разделись и начали свое движение

Не секрет, что поверхность нашей планеты покрыта жесткими плитами, которые постоянно находятся в движении, врезаясь и ныряя в недра планеты. Но когда начался этот процесс?

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время внешний вид нашей планеты не единожды менялся. Это одна из многих уникальных особенностей Земли: в отличие от любой другой, известной нам планеты во Вселенной, поверхность Земли состоит из жестких плит, находящихся в постоянном движении, пишет Live Science.

Но, когда появились первые тектонические плиты и как они начали двигаться? Это чрезвычайно важный вопрос, так как тектоника плит, вероятно, подпитывает эволюцию и сложность жизни на Земле. Люди столетиями пытаются найти ответы на эти вопросы, но у геологов все еще нет точного ответа на вопрос о том, когда возникла тектоника: оценки варьируются от 700 миллионов до 4 миллиардов лет назад, когда Земля, по сути, была еще "младенцем".

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По мнению геолога из Техасского университета в Далласе Роберта Стерна, самые древние недвусмысленные свидетельства современной тектоники плит относятся к неопротерозою — от 1 миллиарда до 541 миллиона лет назад. Именно в этот период в геологической летописи планеты появляется обилие офиолитов и голубых сланцев — метаморфические породы, образующиеся в зонах субдукции или областях, где плиты сталкиваются и погружаются в недра планеты.

Субдукция является особенностью тектоники плит, поэтому эти широко распространенные породы с уверенностью показывают, что плиты врезались и скользили друг под друга. Однако многие исследователи не разделяют точку зрения Стерна и считают ее слишком консервативной.

Эта группа ученых сходится во мнении, что породы, указывающие на тектонику плит, впервые получили широкое распространение 700-900 миллионов лет назад, однако вполне могли существовать и раньше, а со временем были попросту стерты.

По словам почетного профессора геофизики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Марка Харрисона, Индийский субконтинент столкнулся с южной Азией всего 55 миллионов лет назад, и многие из этих пород уже разрушились. При этом столкновение Тибета и Индии, по сути, даже не окончено. Если столь свежие свидетельства исчезают, какова надежда, что мы найдем что-то более древнее.

Другая группа ученых считает, что тектоника плит, вероятно, началась намного раньше. Существует множество признаков какого-то геологического сдвига во время архейского эона — от 4 до 2,5 миллиарда лет назад. Например, по крайней мере один офиолит, сохранившийся сегодня, датируется 2,5 миллиарда лет.

Но это еще не все. В 2012 году ученые обнаружили, что больше коры начало перерабатываться около 3 миллиардов лет назад. По мнению авторов исследования, это, вероятно, может указывать на переход к субдукции.

В то же время в исследовании 2023 года, где ученые изучали циркон, для изучения условий магнитного поля Земли во время формирования минералов. Результаты указывают на то, что зерна оставались более или менее стабильными с момента своего создания около 3,4 миллиарда лет назад. Это намекает на то, что массы суши не двигались до этого времени.

Однако ученые не могут исключать того, что разные аспекты тектоники плит возникли в разное время. Возможно, субдукция началась 3,8 миллиарда лет назад, но потребовалось время, чтобы континенты начали дрейфовать по всему миру. Увы, пока все озвученные теории имеют как свои плюсы, так и недостатки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад.