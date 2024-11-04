Найперша тектоніка Землі: коли плити вперше розділилися і почали свій рух

Не секрет, що поверхня нашої планети вкрита жорсткими плитами, які постійно перебувають у русі, врізаючись і пірнаючи в надра планети. Але коли почався цей процес?

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час зовнішній вигляд нашої планети неодноразово змінювався. Це одна з багатьох унікальних особливостей Землі: на відміну від будь-якої іншої, відомої нам планети у Всесвіті, поверхня Землі складається з жорстких плит, що перебувають у постійному русі, пише Live Science.

Але, коли з'явилися перші тектонічні плити і як вони почали рухатися? Це надзвичайно важливе питання, оскільки тектоніка плит, ймовірно, підживлює еволюцію і складність життя на Землі. Люди століттями намагаються знайти відповіді на ці питання, але у геологів все ще немає точної відповіді на питання про те, коли виникла тектоніка: оцінки варіюються від 700 мільйонів до 4 мільярдів років тому, коли Земля, по суті, була ще "немовлям".

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На думку геолога з Техаського університету в Далласі Роберта Стерна, найдавніші недвозначні свідчення сучасної тектоніки плит належать до неопротерозою — від 1 мільярда до 541 мільйона років тому. Саме в цей період у геологічному літописі планети з'являється велика кількість офіолітів і блакитних сланців — метаморфічних порід, що утворюються в зонах субдукції або областях, де плити стикаються і занурюються в надра планети.

Субдукція є особливістю тектоніки плит, тому ці широко поширені породи з упевненістю показують, що плити врізалися і ковзали одна під одну. Однак багато дослідників не поділяють погляд Стерна і вважають її занадто консервативною.

Ця група вчених сходиться на думці, що породи, які вказують на тектоніку плит, уперше набули широкого поширення 700-900 мільйонів років тому, проте цілком могли існувати й раніше, а згодом були просто стерті.

За словами почесного професора геофізики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Марка Гаррісона, Індійський субконтинент зіткнувся з південною Азією лише 55 мільйонів років тому, і багато з цих порід уже зруйнувалися. При цьому зіткнення Тибету та Індії, по суті, навіть не закінчено. Якщо настільки свіжі свідчення зникають, яка надія, що ми знайдемо щось давніше.

Інша група вчених вважає, що тектоніка плит, імовірно, почалася набагато раніше. Існує безліч ознак якогось геологічного зсуву під час архейського еона — від 4 до 2,5 мільярда років тому. Наприклад, принаймні один офіоліт, що зберігся сьогодні, датується 2,5 мільярда років.

Але це ще не все. У 2012 році вчені виявили, що більше кори почало перероблятися близько 3 мільярдів років тому. На думку авторів дослідження, це, ймовірно, може вказувати на перехід до субдукції.

Водночас у дослідженні 2023 року, де вчені вивчали циркон, для вивчення умов магнітного поля Землі під час формування мінералів. Результати вказують на те, що зерна залишалися більш-менш стабільними з моменту свого створення близько 3,4 мільярда років тому. Це натякає на те, що маси суші не рухалися до цього часу.

Однак учені не можуть виключати того, що різні аспекти тектоніки плит виникли в різний час. Можливо, субдукція почалася 3,8 мільярда років тому, але потрібен був час, щоб континенти почали дрейфувати по всьому світу. На жаль, поки що всі озвучені теорії мають як свої плюси, так і недоліки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, якою була планета чотири мільярди років тому.