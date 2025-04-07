Який із континентів Землі рухається найшвидше: куди він прагне

Не секрет, що всі тектонічні плити нашої планети постійно перебувають у русі, але деякі з них рухаються швидше за інших. Дослідники назвали частину планети, яка рухається найшвидше і розповіли, куди вона поспішає.

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Про це пише IFLScience.

Австралія вважається найшвидше рухомим континентом на Землі, який спочиває на вершині тектонічної плити, що дрейфує приблизно на 7 сантиметрів на рік. Для порівняння, це можна порівняти зі швидкістю того, як ростуть наші волосся і нігті.

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Для порівняння, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), маси суходолу Землі рухаються із середньою швидкістю близько 1,5 сантиметра на рік. Для порівняння, Австралія випереджає конкурентів, оскільки вона починає свій дрейф на північ.

Технічно, йдеться про Індо-Австралійську плиту, тектонічну плиту, яка охоплює материкову Австралію та острів Тасманія, а також частини Нової Гвінеї, Нової Зеландії та басейну Індійського океану.

Зрештою, ймовірно, що Індо-Австралійська плита може врізатися в дно Євразійської плити навколо Південно-Східної Азії та Китаю, утворивши новий континентальний масив, який дехто охрестив "Австразією". Як вважають учені, це, ймовірно, станеться через кілька десятків мільйонів років.

Зазначимо, що до 200 мільйонів років тому Австралія була з'єднана з величезним суперконтинентом Гондвана, що займав більшу частину Південної півкулі. У рамках цієї установки Африканська плита, Антарктична плита, Індо-Австралійська плита і Південно-Американська плита були сплющені разом. Водночас Лавразія, що включає більшу частину нинішньої Європи, Азії та Північної Америки, перебувала в Північній півкулі.

Варто розуміти, що континенти Землі постійно перебувають у стані неймовірно повільного руху. Люди на Землі не відчувають цього руху в повсякденному житті, але насправді поверхня нашої планети зовсім не така тверда, як може здатися, на перший погляд.

Попередні дослідження вже показали, що тектонічні плити планети Землі постійно рухаються, а деякі з них врізаються одна в одну, а інші навпаки — розходяться. По суті, замість того, щоб уявляти Землю як тверду сферу, нам слід думати про неї, як про потріскану дорогу, що рухається на конвеєрній стрічці. Деякі тріщини розширюються, в той час, як інші стискаються — в результаті вся поверхня планети приходить у рух, але це відбувається дуже повільно.

Утім, яким би повільним не був цей рух, у межах усієї планети це досить швидко, щоб спричинити плутанину в наших технологіях. Інструменти геолокації, такі, як Глобальна система позиціювання (GPS) США, Galileo Європейського союзу та китайська BeiDou, використовують супутники для визначення місцеположень відносно відомих опорних точок. Ці супутники працюють на основі фіксованих систем координат, водночас суша постійно повільно зміщується, а цей рух створює невідповідність між картами та реальним розташуванням.

Для порівняння, до 2017 року Австралія використовувала координати 1994 року. За 23 роки вона розсинхронізувалася з тектонічною плитою на 1,6 метра, що змусило їх оновити систему. По суті, Австралія офіційно перемістилася на 1,8 метра на північний схід.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, якою була планета чотири мільярди років тому.