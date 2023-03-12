Если мозг не чувствует боли, то почему же болит голова: ученые дали свой ответ

Когда у вас болит череп, легко подумать, что, должно быть, болит сама ткань мозга. Но это маловероятно.

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Головная боль является чрезвычайно распространенным явлением и может иметь разные формы. Она может быть легкой и чрезвычайно сильной, длиться от нескольких минут до нескольких дней. Когда у человека болит череп, то может показаться, что болит сам мозг. Но это маловероятно. Мозг может ощущать боль со всех участков тела, но на самом деле он не имеет собственных болевых рецепторов. Так почему же тогда болит голова? На этот вопрос изданию Live Science отвечают ученые.

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По словам Чарльза Кларка, невролога из штата Теннеси, США, головные боли могут возникать в результате воспаления носовых пазух, снижения уровня сахара в крови или же это связан ос травмой головы. Но на самом деле большая част головных болей появляется из-за эффекта "отраженной боли".

"В этом случае вы чувствуете боль не в том месте, где она возникает на самом деле. Это похоже на то, как грыжа в позвоночном диске диска может вызвать боль в ноге. Большинство головных болей возникает из-за того, что болит на самом деле, например, в челюсти, плечах и шее. Это вызывает боль в тканях и нервах мозга", — говорит Кларк.

По словам ученых, самой распространенной формой головных болей является головная боль напряжения. Эта боль характеризуется сдавливающими череп очень неприятными ощущениями. Иногда это состояние называют "голова, зажатая в тиски". По словам Кларка, часто такие головные боли очень сильно ощущаются на макушке головы или на лбу, когда кажется, что на голову надета очень плотная, сдавливающая повязка.

По словам ученых, самой распространенной формой головных болей является головная боль напряжения. Эта боль характеризуется сдавливающими череп очень неприятными ощущениями. Иногда это состояние называют "голова, зажатая в тиски". По словам Кларка, часто такие головные боли очень сильно ощущаются на макушке головы или на лбу, когда кажется, что на голову надета очень плотная, сдавливающая повязка Фото: Live Science

Ученые считают, что эта боль вызвана напряжением мышц лица, шеи и кожи головы и может быть связана со стрессом. Но головная боль и напряжение мышц черепа могут быть вторичными по отношению к другой реакции на стресс, такой как напряжение в плечах или стиснутая челюсть.

По словам Кларка, ощущение боли в мышцах и кровеносных сосудах головы, шеи и лица могут быть вызваны различными процессами, такими как расширение кровеносных сосудов, стресс или мышечное напряжение. После активации находящиеся здесь нервы отправляют сообщения в мозг, но может ощущаться, что боль исходит из глубины ткани самого мозга.

По словам Кларка, ощущение боли в мышцах и кровеносных сосудах головы, шеи и лица могут быть вызваны различными процессами, такими как расширение кровеносных сосудов, стресс или мышечное напряжение. После активации находящиеся здесь нервы отправляют сообщения в мозг, но может ощущаться, что боль исходит из глубины ткани самого мозга Фото: Live Science

Еще одним видом головной боли является мигрень, которая может ощущаться по-разному в разных частях головы. В время мигрени боль является значительно более сильной, чем при других видах головной боли и может длится значительно дольше.

Основные причины появления мигрени до конца не изучены, но одна из теорий состоит в том, что эта боль связана с тройничным нервом, чувствительным нервом головы и лица и твердым защитным слоем мозга, где кровеносные сосуды расширяются и сужаются.

Одно из возможных объяснений появления боли при мигрени состоит в том, что электрическое событие в мозге стимулирует пути тройничного нерва и запускает воспалительную реакцию. Воспаление распространяется через кровеносные сосуды твердой оболочки мозга, и волокна тройничного нерва посылают сигналы обратно мозг. Затем воспаление распространяется на чувствительную к боли защитную ткань мозга, что и вызывает сильную головную боль.

"Эти воспаленные кровеносные сосуды и раздраженные нервы представляю собой пожар, который вышел из-под контроля. И все становится только хуже, вызывая еще более сильную головную боль",- говорит Кларк.

В то время как взаимосвязь между болью в теле и головной болью хорошо известна, механизмы, вызывающие головную боль, до сих пор полностью не изучены. Но уменьшить негативное влияние головной боли ученые уже научились, говорит Кларк.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили у страдающих мигренью людей загадочные изменения в мозге.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что уровень сахара в крови напрямую связан с головной болью.