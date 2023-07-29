Епідемія нестерпного болю: до 2050 року людей із хронічно хворим попереком стане 843 мільйони

Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Related video

Біль у попереку — це не просто незручність, а глобальна і серйозна проблема, що зачіпає сотні мільйонів людей і є провідною причиною інвалідності у світі. У недавньому дослідженні, проведеному в червні 2023 р., надано вичерпну картину цієї проблеми: у ньому розглянуто дані, зібрані за три десятиліття під час майже 500 досліджень, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Біль у попереку — поширене явище, але для мільйонів людей це не просто швидкоплинний дискомфорт, а щоденний хронічний досвід, повний страждань. Це явище багато вчених зі сфери медицини вже називають нашим "тягарем". Цей термін означає, як широку поширеність захворювання, так і значні втрати здоров'я, до яких воно призводить. Від неї страждають люди різного віку, починаючи з п'ятирічних дітей і закінчуючи людьми віком за 80 років.

Хоча іноді біль у спині може здаватися неминучим, це не так. У дослідженні виділено три основні фактори ризику, які зумовлюють 39% глобального тягаря болю в спині:

Ожиріння створює додаткове навантаження на спину, що призводить до збільшення травм і запалень.

створює додаткове навантаження на спину, що призводить до збільшення травм і запалень. Куріння пошкоджує дрібні кровоносні судини в хребті, що призводить до ослаблення кісток і суглобів.

пошкоджує дрібні кровоносні судини в хребті, що призводить до ослаблення кісток і суглобів. Ергономіка робочого місця і неправильні умови праці можуть призвести до навантажень і травм.

Усі ці чинники перебувають повністю під нашим щоденним контролем і, на думку вчених, ми вже можемо поступово почати зміну нашого життя у світліший, безпечніший від хронічних захворювань бік.

Чому нас це має хвилювати?

Біль у попереку має складний характер. Зазвичай він не викликаний якимось одним суглобом або м'язом і не завжди може бути точно визначений навіть за допомогою сучасних медичних технологій. Багато людей одужують протягом шести тижнів, але у третини тих, хто страждає, біль стає хронічним і може тривати роками.

Якщо нічого не зміниться, то, за прогнозами авторів дослідження, у найближчі 30 років кількість людей, які живуть із цим захворюванням, сягне 843 млн осіб.

Біль у попереку виникає не у всіх. Найчастіше на це захворювання страждають жінки. За наявною статистикою це 395 млн жінок і 225 млн чоловіків. Причини такої невідповідності можуть бути пов'язані з відмінностями у зверненні по медичну допомогу та доступі до неї.

Люди похилого віку, хоча їх часто не помічають, піддаються вищому ризику. Вони мають обмежений доступ до ефективних методів лікування і частіше страждають від тривалих симптомів.

Що ми можемо зробити?

Нині багато методів лікування болю в попереку, такі як знеболювальні препарати і деякі операції, або неефективні, або приносять мінімальне полегшення. Тривожна поширеність болю в попереку підкреслює нагальну необхідність проведення додаткових досліджень у сфері профілактики та ефективних стратегій лікування.

Уряди, директивні органи та медичні працівники повинні вживати активних кроків, щодо усунення виявлених факторів ризику. Зниження рівня ожиріння, боротьба з курінням і поліпшення ергономіки робочих місць можуть істотно зменшити тягар болю в спині.

Біль у попереку — це далекосяжна проблема, яка, ймовірно, зростатиме, якщо ми спільно не почнемо вживати заходів уже зараз. Останнє дослідження проливає світло на масштаби проблеми і можливості її значної зміни в гірший бік.

Проте отримані результати, якими невтішними вони б не були, являють собою "дорожню карту" для подальших дій — від поліпшення способу життя до впровадження доказової медичної практики. Це заклик до дії для всіх нас, від окремих людей до осіб, відповідальних за формування глобальної політики, серйозно ставитися до цього захворювання і колективно працювати над зниженням його впливу на наше життя і суспільство в цілому.

Раніше Фокус писав про онкологічне цунамі — до 2040 року кількість хворих на рак літніх людей різко зросте. За словами вчених, ми стоїмо на порозі всесвітньої онкологічної кризи.

Також Фокус писав про чотири повсякденні пози, що призводять до пошкоджень спини. Їзда в автомобілі і навіть перегляд новин у смартфоні можуть стати причиною появи сильних болів у спині

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.