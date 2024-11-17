Уникнути скутості руху: лікарі розповіли, як захистити спину від хронічного болю

Хвора спина може легко зробити наше буденне життя справжнім випробуванням і затриматися в ньому надовго, опинившись хронічною. Лікарі запропонували різні методи її захисту від цієї наростаючої загрози, а також попередили про те, чого не варто робити.

Біль у спині стає дедалі поширенішою проблемою в усьому світі: за оцінками вчених, від нього страждають 619 мільйонів осіб, а за їхніми прогнозами, до 2050 року ця цифра зросте до 843 мільйонів, що зробить його основною причиною інвалідності в усьому світі. Це захворювання серйозно впливає на якість життя, порушуючи сон, підриваючи психічне здоров'я і перетворюючи рутинні заняття, як-от ігри з дітьми або вихід на роботу, на складну задачу, проте лікарі розробили кілька кроків, які допомагають запобігти та попередити його, пише BBC Science Focus.

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Економічні наслідки болю в спині також значні: у Великій Британії він щорічно обходиться уряду в 5 мільярдів фунтів стерлінгів, а в США — в 635 мільярдів доларів у вигляді медичних витрат і втрати продуктивності праці. Незважаючи на поширеність цього захворювання, існує безліч хибних думок щодо болю в спині. Багато хто вважає, що біль свідчить про серйозні ушкодження, проте більшість випадків болю в спині класифікуються як "неспецифічні", тобто не мають ідентифікованого структурного ушкодження або захворювання, що ідентифікується.

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Гострий біль у спині часто минає природним шляхом упродовж кількох тижнів, тоді як хронічний біль, що триває понад три місяці, являє собою складніше завдання для лікування. Дипломований фізіотерапевт Рут Ньюсом підкреслює, що більшість випадків не є серйозними, і закликає пацієнтів почекати чотири-шість тижнів, перш ніж звертатися до лікаря, якщо не з'явилися тривожні симптоми, як-от оніміння або незрозуміла втрата ваги. Річ у тім, що надмірне використання діагностичних зображень, таких як МРТ, посилює проблему. Хоча сканування може виявити рідкісні захворювання, що лежать в основі хвороби, воно часто виявляє вікові зміни, які не становлять небезпеки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі European Journal of Pain, такі результати часто призводять до непотрібних та інвазивних методів лікування. Наприклад, дослідження за участю 400 000 американських пацієнтів показало, що ті, хто проходив МРТ у разі болю в спині, частіше піддавалися хірургічному втручанню і приймали опіоїди, часто відчуваючи погіршення болю через рік.

Рух залишається ключовою рекомендацією для профілактики та лікування болю в спині. Вправи, незалежно від їхнього виду, допомагають зміцнити м'язи і поліпшити кровообіг. Професор Кіран О'Салліван з Університету Лімерика виступає за заняття, які подобаються пацієнтам, наголошуючи на їхній стійкості, а не на запропонованих режимах. Регулярний рух, навіть ходьба, протидіє скутості та сприяє загоєнню, розвінчуючи міф про те, що відпочинок необхідний для одужання.

Інноваційні підходи, такі як терапія репроцесингу болю (ТРБ) і когнітивно-функціональна терапія (КФТ), пропонують багатообіцяючі альтернативи лікуванню цієї проблеми. ТРБ спрямована на психологічні витоки хронічного болю, допомагаючи пацієнтам змінити своє сприйняття і знизити активність мозку, пов'язану з болем. Аналогічним чином КФТ впливає на фізичні, психологічні чинники і спосіб життя, забезпечуючи кращі довгострокові результати порівняно зі стандартними методами лікування.

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Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.