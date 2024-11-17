Зубасті любителі поганяти: науковці навчили щурів водити і розвинули в них пристрасть до швидкості (відео)

Щури вже давно посіли важливе місце в науці через свої розумові здібності та складну соціальну структуру. Однак нещодавно вчені вирішили розбавити монотонні дослідження і навчили своїх піддослідних на всій швидкості мчати до ласощів.

Дослідницька група вчених звернулася до свого унікального експерименту з навчання щурів водінню мініатюрних автомобілів. Їхня робота, яка спочатку привертала увагу своєю чарівністю і незвичайним підходом, дозволила глибше вивчити зв'язок між поведінкою, навколишнім середовищем і когнітивним розвитком тварин. Під час своєї роботи вони виявили незвичайну пристрасть до збільшення обертів двигуна і довгих поїздок у маленьких гонщиків, пише The Conversation.

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Результати, отримані Келлі Ламберт, нейробіологинею з Університету Річмонда, та її командою, виходять за рамки набуття тваринами різноманітних навичок і дали їм змогу зрозуміти, як передчуття і задоволення проявляються у лабораторних щурів. Експерименти почалися з вивчення того, як захоплива обстановка і завдання можуть вплинути на рівень стресу і когнітивний ріст гризунів. Команда навчала щурів керувати невеликими транспортними засобами, натискаючи на важелі, а як винагороду давали ласощі з пластівців.

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Ще під час карантину COVID-19 у 2020 році Ламберт помітила в них поведінку, яка натякала на глибшу прив'язаність між тваринами та завданнями з водіння. В одному випадку вона помітила, як щури з нетерпінням наближалися до своїх кліток, демонструючи хвилювання, схоже на те, що відчуває домашній собака, чекаючи на прогулянку. Ентузіазм щурів щодо "уроків водіння" змусив Ламберт припустити, що передчуття приємного завдання може бути таким же стимулом, як і нагорода. Подальші експерименти підтвердили цю ідею.

Коли щурам запропонували вибрати між більш коротким шляхом до ласощів і більш довгим, пов'язаним із керуванням автомобілем, дві третини щурів віддали перевагу більш довгому варіанту з використанням транспортного засобу. Це говорить про те, що подорож приносить таке ж задоволення, як і місце призначення, що дає змогу провести паралелі з людським досвідом роботи над досягненням цілей.

Відео, що демонструє прищеплену гризунам любов до водіння транспорту

Нейробіологиня зазначила, що "планування, передбачення і насолода поїздкою" можуть бути невід'ємною частиною підтримання психічного благополуччя, що відображає людську схильність до відтермінованого задоволення і постановки певних цілей. Це спостереження узгоджується з ширшими дослідженнями в галузі психології, де передчуття пов'язане з посиленням мозкової активності та боротьбою зі стресом.

Інші дослідження пізнання задоволення тваринами показали, що вони, включно з гризунами, володіють більш високими когнітивними та емоційними здібностями, ніж традиційно визнається. Наприклад, дослідження в галузі поведінкової нейронауки засвідчили, що щури можуть проявляти емпатію, приймати рішення і навіть мати елементарне уявлення про справедливість. Водяні щури Ламберт зміцнюють ці твердження, являючи собою яскравий приклад того, як збагачене середовище сприяє розвитку складних форм поведінки у простих, на перший погляд, створінь.

Раніше Фокус писав про те, що щури готові жертвувати негайною винагородою заради навчання чогось нового. Дослідники вважають, що щури здатні відмовлятися від миттєвих ласощів, щоб освоїти гру і збільшити прибуток надалі.

Також Фокус писав про те, що засіб для омолодження дав змогу щуру стати найдовгоживучішим гризуном у світі. Результати дослідження свідчать про те, що "омолодження тіла" надалі може стати звичайним явищем у нашому житті.