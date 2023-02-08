Вилікували від старіння. Омолоджуючий засіб дозволив щуру стати довгоживучим гризуном у світі

Результати дослідження свідчать про те, що "омолодження тіла" надалі може стати звичайним явищем у нашому житті.

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Десятиліттями вчені перебувають у вічному пошуку засобу, який зміг би збільшити тривалість життя людини і при цьому підтримати її якість. У новому дослідженні вченим вдалося настільки продовжити життя щура, що він побив рекорд тривалості життя серед родичів, пише The Guardian.

Відомо, що каліфорнійський стартап Yuvan Research працює над експериментальною антивіковою терапією, яка здатна оновлювати та пожвавлювати старіючі органи і тканини. Дивно, але, схоже, дослідники насправді наблизилися до розгадки секрету молодості.

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За словами колишнього професора біології в Університеті Меріленда Гарольда Катчера, а нині головного наукового співробітника стартапу, під час лабораторного експерименту їм з колегами насправді вдалося досягти продовження життя щура на ім'я Сіма.

Зазначимо, що Сіма є останнім реципієнтом, що вижив, з усієї своєї групи, яким вводили плазму крові, отриману від молодших тварин. У такий спосіб учені планували перевірити, чи зможе "настій із плазми" продовжити життя гризунів і вилікувати старіння.

Катчер розповідає, що Сіму названо на честь слова на гінді, яке означає "межу" або "кордон". Вона була народжена в лабораторії 28 лютого 2019 року і прожила вже 47 місяців. Для порівняння, раніше рекордсменкою вважався щур Спраг Доулі, який прожив 45,5 місяців.

Дослідники розпочали свій експеримент після того, як низка досліджень показали, що настої з плазми крові молодших тварин здатні оживлювати старіючі органи і тканини. Тоді вони вирішили розробити та випробувати терапію на основі молодої плазми крові.

Вчені зазначають, що їм вдалося знайти низку доказів, що така терапія працює для гризунів. Однак на сьогоднішній день, на жаль, не існує вагомих доказів того, що вона також може бути застосована до людей.

Катчер зазначає, що результати і дослідження будуть опубліковані лише після того, як Сіма помре. Проте вчені поділилися даними, зібраними на даний момент. Дослідження свідчить про те, що 8 щурів, які отримали плацебо у вигляді фізіологічного розчину, жили від 34 до 38 місяців. У той час як 8 щурів, які отримали очищену та концентровану форму плазми крові, жили від 38 до 47 місяців. Дослідження також показує, що група, яка отримувала плазмову терапію, мала велику силу захоплення.

Вчені зазначають, що їхня головна мета полягає не в тому, щоб продовжити життя людей, а в тому, щоб продовжити молодість — потенційно вчені працюють над тим, щоб зробити "золоті роки" людей дійсно потенційно золотими, а не "роками болю та старезності" .

Зазначимо, що ці результати насправді є лише попередніми, проте вони дають вченим надію на пошук терапії, яка дозволить підвищити якість життя людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені випробовують на людях перспективний антивіковий препарат.