Вылечили от старения. Омолаживающее средство позволило крысе стать самым долгоживущим грызуном в мире

Результаты исследования свидетельствуют о том, что "омоложение тела" в дальнейшем может стать обычным явлением в нашей жизни.

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Десятилетиями ученые находятся в вечном поиске средства, которое смогло бы увеличить длительность жизни человека и при этом поддержать ее качество. В новом исследовании ученым удалось настолько продлить жизнь лабораторной крысы, что она побила рекорд продолжительности жизни среди сородичей, пишет The Guardian.

Известно, что калифорнийский стартап Yuvan Research работает над экспериментальной антивозрастной терапией, которая способна обновлять и оживлять стареющие органы и ткани. Удивительно, но похоже исследователи в действительности приблизились к разгадке секрета молодости.

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По словам бывшего профессора биологии в Университете Мэриленда Гарольда Катчера, а ныне главного научного сотрудника стартапа, в ходе лабораторного эксперимента им с коллегами в действительности удалось добиться продления жизни крысы по имени Сима.

Отметим, что Сима является последним выжившим реципиентом из всей своей группы, которым вводили плазму крови, полученную от более молодых животных. Таким образом ученые планировали проверить, сможет ли "настой из плазмы" продлить жизнь грызунов и излечить старение.

Катчер рассказывает, что Сима названа в честь слова на хинди, которое означает "предел" или "граница". Она была рождена в лаборатории 28 февраля 2019 года и прожила вот уже более 47 месяцев. Для сравнения, ранее рекордсменкой считалась крыса Спраг Доули, которая прожила 45,5 месяцев.

Исследователи начали свой эксперимент после того, как ряд исследований показали, что настои из плазмы крови более молодых животных способны оживлять стареющие органы и ткани. Тогда они приняли решение разработать и испытать терапию на основе молодой плазмы крови.

Ученые отмечают, что им удалось найти ряд доказательств, что подобная терапия работает для грызунов. Однако на сегодняшний день, увы, не существует весомых доказательств того, что она также может быть применена к людям.

Катчер отмечает, что результаты и исследования будут опубликованы лишь после того, как Сима умрет. Однако ученые поделились данными, собранными на данный момент. Исследование свидетельствует о том, что 8 крыс, получивших плацебо в виде физиологического раствора, жили от 34 до 38 месяцев. В то время как 8 крыс, получившие очищенную и концентрированную форму плазмы крови, жили от 38 до 47 месяцев. Исследование также показывает, что группа, получавшая плазменную терапию, имела большую силу захвата.

Ученые отмечают, что их главная цель заключается не в том, чтобы продлить жизнь людей, а в том, чтобы продлить молодость — потенциально ученые работают над тем, чтобы сделать "золотые годы" людей действительно потенциально золотыми, а не "годами боли и дряхлости".

Отметим, что данные результаты в действительности являются лишь предварительными, однако они дают ученым надежду на поиск терапии, которая позволит повысить качество жизни людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые испытывают на людях многообещающий антивозрастной препарат.