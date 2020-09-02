Эликсир жизни. Ученые испытывают на людях многообещающий антивозрастной препарат

Природная добавка может не только увеличивать продолжительность жизнь, но и улучшать состояние здоровья.

Ученые из Института Бака по исследованию старения обнаружили природную добавку, которая потенциально может увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает New Atlas.

Альфа-кетоглютарат (AKG) вырабатывается в организме человека эндогенно как продукт естественных метаболических процессов. Молекула не присутствует в пище, но ее производство в организме может увеличено упражнениями или голоданием.

AKG обычно продается в качестве фитнес-добавки. Некоторые спортсмены и бодибилдеры считают, что AKG может улучшить общие спортивные результаты и нарастить мышечную массу, однако пока этому убедительных доказательств не существует.

В последние годы исследователи занялись изучением влияния добавок AKG на продолжительность жизни и здоровья. Ранее удалось обнаружить, что уровни AKG в крови могут упасть в десять раз в возрасте от 40 до 80. Результаты предполагают, что прием AKG в среднем возрасте может проявлять полезные антивозрастные эффекты в пожилом возрасте.

В рамках нового исследования AKG принимали мыши на протяжении длительного времени. Примерно с 18-месячного возраста, что эквивалентно среднему возрасту мышей, грызуны более года получали ежедневные добавки AKG.

Мыши, которым вводили AKG, жили в среднем на 12% дольше, чем контрольная группа. Еще лучшие результаты дали испытания на влияние препарата на продолжительность здоровья.

"Кошмарным сценарием было бы продление жизни без снижения недееспособности. В этом исследовании мыши среднего возраста становились здоровее со временем. Даже у рано умерших мышей улучшилось здоровье, что было действительно удивительно и обнадеживающе", – говорит ведущий автор исследования Гордон Литгоу.

Продолжительность здоровья оценивалась в исследовании с использованием ряда показателей, включая маркеры воспаления, слабости и когнитивных способностей. В целом млекопитающие, которым вводили AKG, продемонстрировали 40-процентное улучшение по всем отслеживаемым показателям.

Но ученые уточняют, что пока не знают, есть ли отрицательные эффекты от длительного использования препарата. В настоящее время ученые из Национального университета Сингапура проводят клинические испытания AKG на людях, чтобы проверить влияние препарата на здоровых взрослых людей среднего возраста.

Конечно, испытание не даст немедленных данных о том, какие эффекты оказывают добавки AKG через 10 или 20 лет их употребления. Но в рамках исследования будет изучен ряд биомаркеров продолжительности здоровья, чтобы найти сигналы о том, что прием препарата действительно может улучшать состояние здоровья в старшем возрасте.