Рыбий секрет молодости. Ученые обнаружили полезную особенность у африканских рыб

У рыбок килли обнаружили редкую способность продлевать диапаузу

Исследователи обнаружили необычную особенность африканских бирюзовых рыбок килли, которые могут останавливать свое развитие на длительное время при неблагоприятных внешних условиях. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, некоторые существа, в том числе и килли, могут входить в состояние анабиоза, которое также известно, как диапауза. Считается, что такое умение развилось в ответ на сезонные изменения в окружающей среде, например, высыхание прудов или другие проблемы, представляющие опасность. Иными словам, диапауза позволяет живым существам замедлять свое развитие или рождение до лучших времен.

В случае с африканской рыбкой, ее эмбрионы могут останавливать свое развитие на месяцы или даже годы, что существенно превышает продолжительность жизни самой рыбы, которая варьируется от 4 до 6 месяцев. По мнению исследователей, такая особенность связана с ежегодными засухами.

"На самом деле мы не считаем, что механизм диапаузы напрямую связан с засухой. Но этот механизм косвенно связан с засухой в том смысле, что она оказала особое влияние на этот вид рыб, которая была вынуждена за миллионы лет развиваться, чтобы выжить, заставляя свои эмбрионы входить в состояние диапаузы", – заявила соавтор исследования, профессор из Стэнфордского университета Энн Брунет.

Несмотря на то, что процесс считается генетически запрограммированным, до недавнего времени было не совсем ясно, как он работает.

Теперь же ученые утверждают, что раскрыли механизм, лежащий в основе этого явления. Им удалось обнаружить, что приостановка развития в виде эмбриона никак не влияет на будущую продолжительность жизни рыбы, ее плодовитость. Открытие позволяет предположить, что влияние времени на клетки и ткани было приостановлено.

"Диапауза – это увлекательное состояния "приостановки жизни", которое может сохранять сложный организм в течение длительного времени без видимого компромисса для последующей жизни", – добавила Брунет.

Теперь ученые задаются вопросом, возможно ли применить обнаруженную особенность к людям, чтобы остановить процесс старения.

"Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения важно понять, как ущерб от хода времени может быть остановлен или приостановлен. Диапауза предоставляет нам возможность понять это. Такое понимание может дать подсказки, как замедлить "часы старения", но в настоящее время этот вопрос все еще является спекулятивным", – подытожила ученая.

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