Якщо впаде міст Платона: як виживатиме Лівий берег Києва

Віталій Кличко, Київська міська державна адміністрація — КМДА, нам потрібен діалог!

Який день поспіль лівий берег паралізовано. Вранці, хоч у місті не було тривоги, мости перекривали. Половину міста відрізано. Моя дитина та інші школярі в автобусі були заблоковані на годину в заторі відразу перед мостом. Вчора — через атаку ворога — ситуація була ще гірша. І так щодня. Де ваші рішення?

Ми, жителі лівого берега, не маємо можливості ані виїхати у справах на правий, ані навіть доїхати до лікарні чи хоч кудись у себе на лівому. Жителі Борисполя, Броварів та області теж відрізані, їм через затор навіть у місто вʼїхати неможливо. Не кажучи про людей, які в метро. Там просто пекло.

Я розумію, що війна, воєнний стан, безпека і є важливі речі. Свідома того, що деякі речі неможливо технічно зробити і є ймовірність, що закриті мости потрібні й це не змінити. Але я б хотіла почути хоча б щось. А ще краще — побачити та відчути дії, які допоможуть місту. Новий міст хоч якийсь? Кільцева? Або чесну комунікацію: "Справи погані, треба оборонятися. Мости перекриватимуть. Все. Адаптуйтеся, переїжджайте. Змінити це неможливо". Бо зараз немає нічого. Вакуум, багато, дуже багато проблем і постійне замовчування незручного. Петиції ми пишемо, лист теж. Реакцій нуль. Демократичні процеси у цьому місті, на жаль, хирляві.

Тож давайте хоча б діалог?

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Питання 1

Чому мости закривають, навіть коли нема тривоги? Чи плануєте ви це якось змінити, чи так буде упродовж усієї війни?

Питання 2

Чому Південним мостом, попри заборони, їздить половина міста? Кілька разів була свідком, як таксисти "Уклону" з "корочками" спокійно перевозили. Чула історії знайомих, які їздять. Бачу нескінченні потоки щоранку. Вигляд такий, наче система дала збій. Її оновити б і зробити справедливою. Або відкрити міст.

Питання 3

Лівий берег активно забудовується. Де рішення щодо транспортних розвʼязок для проживання? Кільцева дорога? Додаткові мости? Нелегальні забудови ростуть, інфраструктура для людей — ні. Stolitsa Group і Молчанова, попри порушення, зносить екопарк і будує десятки будинків. Це не зупиняється. Що робите ви, щоб якось структурувати будівництво? Де генеральний план міста?

Питання 4

Що з мостом Патона, який тримається на чесному слові? Якщо він ляже, а він близький до того, місто взагалі паралізує. Де хоч якісь стратегічні рішення?

Діалог. Нам дуже потрібен діалог!

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