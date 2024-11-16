Если рухнет мост Платона: как будет выживать Левый берег Киева

Виталий Кличко, Киевская городская государственная администрация — КГГА, нам нужен диалог!

Который день левый берег парализован. Утром, хотя в городе не было тревоги, мосты перекрывали. Половина города отрезалась. Мой ребенок и другие школьники в автобусе были заблокированы на час в пробке сразу перед мостом. Вчера — из-за атаки врага — ситуация была еще хуже. Так каждый день. Где ваши решения?

Мы, жители левого берега, не имеем возможности ни выехать по делам на правый, ни даже доехать до больницы или хоть куда-то у себя на левом. Жители Борисполя, Броваров и области тоже отрезаны, им из-за пробки даже в город въехать невозможно. Не говоря о людях, которые в метро. Там просто ад.

Я понимаю, что война, военное положение, безопасность и есть важные вещи. Сознаю, что некоторые вещи невозможно технически сделать и есть вероятность, что закрытые мосты нужны и это не изменить. Но я бы хотела услышать хотя бы что-то. А еще лучше — увидеть и почувствовать действия, которые помогут городу. Новый мост хоть какой-то? Кольцевая? Или честную коммуникацию: "Дела плохие, надо обороняться. Мосты будут перекрывать. Все. Адаптируйтесь, переезжайте. Изменить это невозможно". Потому что сейчас нет ничего. Вакуум, много, очень много проблем и постоянное замалчивание неудобного. Петиции мы пишем, письма тоже. Реакций ноль. Демократические процессы в этом городе, к сожалению, хилые.

Так давайте хотя бы диалог?

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Вопрос 1

Почему мосты закрываются, даже когда нет тревоги? Планируете ли вы это как-то изменить, или так будет во время всей войны?

Вопрос 2

Почему по Южному мосту, несмотря на запреты, ездит половина города? Пару раз была свидетелем, как таксисты "Уклона" с "корочками" спокойно перевозили. Слышала истории знакомых, которые ездят. Вижу бесконечные потоки каждое утро. Выглядит, как будто система дала сбой. И ее обновить бы и сделать справедливой. Или открыть мост.

Вопрос 3

Левый берег активно застраивается. Где решение по транспортной развязке жизни? Кольцевая дорога? Дополнительные мосты? Нелегальные застройки растут, инфраструктура для людей нет. Stolitsa Group и Молчанова, несмотря на нарушения, сносит экопарк и строит десятки домов. Это не останавливается. Что делаете вы, чтобы как-то структурировать строительство? Где генеральный план города?

Вопрос 4

Что с мостом Патона, который держится на честном слове? Если он ляжет, а он близок к тому, город вообще парализуется. Где хоть какие-то стратегические решения?

Диалог. Нам очень нужен диалог!

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