Мост Патона так устал, что легче построить новый: почему годами не могут отремонтировать главный мост Киева

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Мост Метро и мост Патона в Киеве внесены в Государственный реестр памятников недвижимости Украины как памятники архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения и имеют охранные договоры. Мост им. Е.О. Патона через р. Днепр был построен в 1953 году, мост Метро — в 1965 году, и с этого времени на них ни разу не был проведен капитальный ремонт. Одна из причин — невозможность согласовать вид работ с Министерством культуры и осуществить изъятие сооружений на время ремонта из реестра памятников архитектуры, ведь законом предусмотрено, что изъятие из Реестра осуществляется только в случае, если памятник разрушен или потерял предмет охраны, который определяется в паспорте объекта.

Мост Патона был запроектирован по нормам 1948 года. Приказом Комитета охраны и реставрации памятников №10 от 16.05.1994 г. мост им. Е.О.Патона отнесен ко вновь отмеченным памятникам архитектуры. В 1995 году мост получил признание Американской ассоциации сварки как выдающаяся сварная конструкция. В 2008 году мост им. Е.О. Патона был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения (приказ Министерства культуры и туризма Украины от 07.11.2008 №1285/0/16-08 охранный № 530-Кв).

Для ремонта таких мостов возможен только один вид работ — реставрация, которая предусматривает восстановление технических характеристик конструкций моста, не меняя их внешнего вида и параметров. Но, из-за физического и морального износа, изменения интенсивности движения и веса транспортных средств такие мосты требуют новых решений для строительства и ремонта.

Именно поэтому Агентством восстановления рассматривается вариант постройки нового моста рядом с мостом Патона вместо его ремонта. Основным недостатком такого варианта является интеграция его в транспортную систему города и постройка съездов и заездов на основные транспортные магистрали. Например, на сегодняшний момент остаются недостроенными съезды с Дарницкого моста, движение по которому было открыто еще в 2011 году. Также в срочном ремонте нуждаются магистральные трубопроводы по предоставлению теплоснабжения и горячей воды жителям микрорайонов Русановки и Березняков, которые проложены в пределах конструкций пролетного строения моста Патона. Ремонт магистральных трубопроводов возможно осуществить только во время проведения полной реконструкции моста. Поэтому вопрос именно по реставрации моста Патона должен быть решен комплексно и включать в себя также ремонт магистральных трубопроводов.

Мост Метро Фото: Патрульна поліція Києва

Мост Метро строился на месте разрушенного во время Второй мировой войны моста. Объект входит в комплекс сооружений "Станция метрополитена "Днепр" — мост Метро", приказом Министерства культуры и туризма Украины от 07.11.2008 Nº1285/0/16-08 признанного памятником архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения, охранный Nº 529-Кв (собственно мост Метро имеет охранный Nº529/2-Кв). Объект находится в пределах памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр" (приказ Министерства культуры и туризма от 03.02.2010 Nº 58/0/0/16-10).

Конструкция моста Метро в советское время была экспериментальной. Всего таких мостов было всего несколько в СССР, а на сегодня единственный остался в Киеве, другие — разобрали. Мост не соответствует требованиям действующих норм по грузоподъемности и безопасности движения (недостаточный габарит проезжих частей и недостаточная высота ограждения проезжей части).

Необходимость снятия статуса памятника архитектуры со стратегически важных мостов обуславливается следующими причинами:

упрощение процедур: отсутствие необходимости согласовывать каждый этап работ с Министерством культуры может значительно ускорить процесс реконструкции и модернизации, что особенно важно для стратегически важных объектов;

модернизация и техническое обновление: статус памятника ограничивает возможность использования современных технологий и материалов во время ремонтных работ. Снятие статуса позволит обновить инфраструктуру в соответствии с современными требованиями и технологиями;

экономическая целесообразность: ремонт и содержание мостов со статусом памятника могут быть значительно дороже из-за необходимости соблюдения специфических реставрационных требований. Снятие статуса позволит снизить расходы и эффективнее использовать бюджетные средства.

Таким образом, снятие статуса памятника архитектуры со стратегически важных мостов является необходимым шагом для обеспечения их безопасности, надежности и эффективности в современных условиях.

Необходимо вносить законодательные изменения и разрабатывать упрощенные процедуры относительно дальнейших действий объектов, которые уже отнесены к памятникам, что позволит проводить реконструкцию и замену стратегически важных мостов. Также на законодательном уровне следует рассмотреть запрет признавать стратегические объекты памятниками, что значительно влияет на дальнейшие меры по их эксплуатации и ремонту.

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