Разделить Киев на два берега: почему Путину вряд ли удастся разрушить мосты

Враг угрожает разрушить мосты в Киеве. Реально ли это?

Все мосты являются объектами критической инфраструктуры и всегда были одной из потенциальных целей противника. Поэтому предупреждения военных о запрете на публикацию фотографий и информации о техническом состоянии сооружений — не случайны. Любая такая публикация без согласования с соответствующими структурами может помочь оценить уязвимость объекта. Это касается как внеклассных мостов через Днепр, так и всех путепроводов.

Защита критически важной инфраструктуры от возможных ракетных ударов предполагает комплекс мер, одним из ключевых элементов которого является противовоздушная оборона (так же, как и для объектов энергетики). Также существует концепция интегральной инженерной защиты "Страна-крепость", утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2024 года № 471 ("Некоторые вопросы инженерной защиты критической инфраструктуры").

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Однако между "по мосту могут нанести удар" и "одним ударом можно разрушить мост" есть разница. Мосты рассчитаны на значительные нагрузки и эксплуатацию в экстремальных условиях. Их конструкция имеет определенный запас прочности, а отдельное повреждение элементов не обязательно означает обрушение всего сооружения. При этом мостовые конструкции не проходят испытаний на устойчивость к современным боевым поражениям, в частности к баллистическим ракетам. Поэтому делать выводы о поведении конкретного моста после возможного попадания можно лишь на основании фактических случаев поражения аналогичных конструкций.

Можно ли одним или несколькими ракетными ударами разрушить внеклассный мост? Вряд ли. Можно ли разрушить или повредить плиту проезжей части? Вполне вероятно. При этом заменить или восстановить ее — дорого, но не так долго. Здесь можно вспомнить и пример Антоновского моста в Херсоне — сколько ударов понадобилось, чтобы разрушить его, и пример Керченского моста в Крыму — через какой промежуток времени восстановили разрушенные пролетные конструкции и возобновили движение.

В этом контексте нашему правительству необходимо помнить о важности поддержки и сохранения отечественных строительных компаний, которые, несмотря на все вызовы, продолжают работать в Украине. В начале полномасштабного вторжения большинство иностранных компаний вывезли технику и людей, расторгли договоры и уехали подальше от боевых действий. В то же время украинские строители помогали возводить укрепления. Потеряли и продолжают терять дорогостоящую технику в прифронтовых регионах. А после деоккупации наших городов в 2022 году — сразу начали восстанавливать дороги и мосты. И крайне важно сохранить специалистов — инженеров, строителей, сварщиков, операторов техники. Ведь если не будет людей — ни о каком восстановлении в случае чего не может быть и речи. Ведь о важности энергетиков и необходимости их сохранения правительство вспомнило лишь зимой 2025 года — когда из-за вражеских ударов города замерзали, а специалистов крайне не хватало.

Устойчивость — это не только защита, но и способность быстро восстанавливаться (это предложение является авторским и не имеет никакого отношения к общепринятому определению устойчивости).

Подводя итог — утверждение противника о возможности "разделить Киев на два берега" выглядит скорее эмоциональным заявлением, направленным на нагнетание паники, чем реалистичным описанием последствий возможного разрушения мостов.

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