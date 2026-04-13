Сложный выбор с ремонтом метро в Киеве: в чем проблема участка на Подоле

КГГА планирует капитальный ремонт перегонного тоннеля метрополитена между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". В марте 2026-го Киевский метрополитен получил положительное заключение государственной экспертизы. Однако тендер на сами ремонтные работы еще не объявлен.

Перегон между этими станциями метро проходит в зоне сложных гидрогеологических условий. Также со временем тоннель постепенно теряет герметичность: через швы и трещины внутрь попадает вода, вымывается грунт и возникают деформации конструкции, из-за чего сейчас необходим ремонт.

Как сообщается, проектные решения позволяют выполнять ремонтные работы без полного перекрытия движения, но с увеличением ночных "окон" и ограничением движения поездов метро в выходные дни. Для обеспечения транспортировки пассажиров в эти дни предусмотрена организация автобусных маршрутов. Также просчитана возможность челночного движения, как это было реализовано при ремонте тоннеля на участке "Демеевская" — "Лыбедская".

Если при ремонте не закрывать тоннель полностью, будут существовать как риск для безопасности самих работ, так и риск того, что в процессе может возникнуть ситуация, которая все же приведет к остановке движения, но уже в аварийном режиме. Метрополитен считается одним из самых сложных инженерных сооружений. Здесь одновременно действует целый комплекс факторов: влияние давления грунта на тоннели, подземные воды, ограниченное пространство. В Киеве ситуацию дополнительно усложняют слабые и водонасыщенные грунты.

В то же время возникают практические сложности реализации: как вообще достичь проектного результата без остановки движения? Даже если теоретически увеличить их продолжительность, это не решает главную проблему — нестабильности конструкции при постоянном движении поездов. Поезда ежедневно создают вибрации и нагрузки, из-за которых конструкцию постоянно "ведет". Фактически это означает, что каждую ночь придется заново исправлять то, что было сделано накануне. В таких условиях, когда конструкция ежедневно работает под нагрузкой и постоянно меняет свое состояние, крайне сложно обеспечить качество работ.

Именно поэтому необходимо ограничение движения на выходные дни, что позволит работать без остановки с вечера пятницы до утра понедельника. Это позволит во время ремонтных работ качественно загерметизировать швы между тюбингами тоннеля и предотвратить попадание грунта в конструкцию.

После вынужденного ремонта участка метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в 2023–2024 годах, который фактически оставил Голосеевский район без метро, а ситуация была использована оппонентами для политической борьбы, — к подобным решениям подходят осторожно. В соцсетях в тот период активно обсуждали, что "Кличко — не просто единственный городской голова, который за 9 лет правления Киевом не открыл ни одной станции, он первый, кто закрыл станции метрополитена". Сделав выводы из этой ситуации, теперь стараются избегать непопулярных (но правильных) решений, чтобы не получить очередную волну критики.

Ситуация в тоннелях, где сейчас необходим ремонт, и перегон возле станции "Демеевская" в целом похожи, однако из-за различных грунтовых условий участок между "Тараса Шевченко" и "Почайной" является более контролируемым. В то же время проблемы здесь возникали еще на этапе строительства перегона, уже тогда фиксировались дефекты конструкции тоннеля. Учитывая сложные гидрологические условия Киева и системную проблемность этого участка, проведение ремонтных работ необходимо.

Несмотря на то, что метрополитен продолжает функционировать, а проблемные участки остаются вне зоны, которую видят пассажиры, это не означает, что на его ремонт и эксплуатацию нужно меньше средств и внимания, чем на те же мосты или дороги.

Практика капитальных ремонтов перегонных тоннелей с временным закрытием движения абсолютно стандартна для городов, в которых метрополитен строился давно. В Будапеште, например, такая инфраструктура проходит реконструкцию с многолетним закрытием отдельных участков. Так, в 2022 году движение на линии M3 Budapest Metro было организовано лишь на отдельных отрезках, тогда как центральную часть полностью закрыли для проведения работ, заменив ее автобусами-заменителями. В Лондоне при модернизации метрополитена регулярно применяют полное закрытие участков. Например, в 2022 году ветку Northern line через станцию Bank закрыли почти на четыре месяца для реконструкции тоннелей и станционной инфраструктуры. На это время движение поездов было полностью прекращено, а перевозки обеспечивали альтернативными маршрутами метро и компенсационными автобусами. В постсоветских странах также не боятся полностью закрывать участки метрополитена на время проведения работ, ведь это быстрее и технологически правильнее, чем ремонтировать "под движением".

Временные неудобства во время таких работ неизбежны, и в любом городе они вызывают недовольство пассажиров из-за увеличения времени поездки, альтернативных автобусов и пробок. Однако это все равно воспринимается как часть нормальной работы системы, и люди привыкают.

