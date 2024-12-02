Мост "Ниоткуда в никуда" — почему Подольско-Воскресенский мост строили 30 лет и что теперь с ним делать

Открытие движения по Подольско-Воскресенскому мосту — это не только знаковое событие для Киева, но и важный урок для будущих инфраструктурных проектов.

Его история началась еще в советские времена, когда идея строительства моста была частью мегаломанских планов, направленных на демонстрацию технической мощи. Идея построить мост появилась еще в конце 80-х годов прошлого века. Технико-экономическое обоснование строительства было разработано в 1987-1989 годах. Мост должен был стать самым большим арочным мостом в Европе, общая протяженность мостового перехода составляет около 7,5 км.

Советский подход ориентировался больше на масштабность, чем на эффективность и реальные потребности жителей. Этот подход и стал причиной многочисленных задержек в реализации проекта, когда финансирование прекращалось, а проект неоднократно пересматривался. Из-за этого современный Киев получил мост с существенными проблемами, которых можно было бы избежать при рациональном подходе к его строительству.

В 2017 году специалисты из Германии представили в Киеве результаты технико-финансовой экспертизы строительства. Анализ неудачного киевского проекта был выполнен в рамках создания практического пособия с рекомендациями для планирования и строительства крупных мостов на немецких автомобильных трассах. По обновленным ценам стоимость строительства моста составляет 19,9 млрд грн (2004-2027 годы). Чем дольше длится строительство — тем выше становится его цена: растет стоимость строительных материалов, логистики, заработной платы и тому подобное.

Даже до открытия движения по мосту его конструкции начали подвергаться воздействию внешних факторов, таких как атмосферные явления, температурные изменения и постоянная нагрузка от собственного веса. Фактически начался срок эксплуатации моста. Оставление конструкций в состоянии незавершенного строительства привело бы к постепенному накоплению повреждений. В результате будущие расходы на ремонт или даже частичную замену элементов значительно превысили бы расходы на их достройку сейчас. Решение продолжить строительство даже во время войны и открытие движения по Подольскому мосту — обоснованный шаг.

Подольско-Воскресенский мост в достроенном виде

Самым большим вызовом для Подольско-Воскресенского моста остается его интеграция в существующую транспортную сеть Киева. Многие называют этот мост "Ниоткуда в никуда", ведь до сих пор остаются незавершенными ключевые транспортные развязки, соединяющие мост с правобережной и левобережной инфраструктурой. Хотя сам мост имеет по 3 полосы движения в каждом направлении, подходы к нему ограничены лишь двумя полосами в каждую сторону, что существенно снижает его пропускную способность и может стать причиной пробок на подъездах к мосту.

В прошлом году состоялось открытие движения для единого автобусного маршрута. Теперь же проезд станет доступным как для частных автомобилей, так и для общественного транспорта. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту улицы Центральной Садовой, которая ведет к Подольско-Воскресенскому мосту от метро "Левобережная". Также за этот год был построен тоннель для движения автомобилей под железной дорогой в сторону улицы Бальзака. Несмотря на это — до полноценного завершения моста еще далеко, как и до обещанного метро на Троещину.

Киеву не хватает мостов, поэтому запуск движения по Подольско-Воскресенскому мосту позволит обеспечить альтернативное сообщение между правым и левым берегами во время ремонта мостов Метро и Патона, которые рано или поздно состоятся в Киеве. А также частично разгрузить другие мосты уже сегодня.

Достройка Подольско-Воскресенского моста должна стать напоминанием о важности рационального подхода к инфраструктурному планированию. Большие проекты должны учитывать не только технические вызовы, но и реальные потребности города, экономические ограничения и потенциальные риски.

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