Жизни дороже мостов: как организовать связь между частями Киева под постоянными атаками врага

Следует понимать, что инженерная защита мостов — дело достаточно дорогое и сложное. Не стоит верить тем, кто будет утверждать, что 130-метровый пилон Южного моста можно было физически защитить. Вооружение меняется — и если в 2022 году "Укрзализныця" закупала "уголки", чтобы смещать координаты, то в 2024 году от военных поступило официальное письмо о том, что от уголков нет никакой пользы. А денег на это было потрачено немало. Ну и самый распространенный метод защиты мостов (в 90% случаев, когда вы читаете, что какой-то мост защищен) — это просто обложить некоторые элементы мешками с песком. Если хочется списать деньги на что-то — это хороший вариант. Но если цель — защитить мост, то это не вариант.

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Модернизированные БПЛА с боезарядом кумулятивно-режущего специального типа, которыми были безжалостно повреждены опоры ЛЭП, могут таким же образом поражать и конструкции металлических мостов. Единственная полноценная защита для мостов, как и для ТЭЦ, — это противовоздушная оборона.

Каждый мост через Днепр в Киеве отличается по своей значимости и привлекательности для врага. В условиях постоянных воздушных тревог и целенаправленных атак на мосты движение по ним, безусловно, опасно.

Даже минута проезда по открытому участку на объекте критической инфраструктуры, являющемся целью противника, может иметь ужасающие последствия. Можно предположить, что решение о движении метро во время "желтых" тревог будет пересмотрено. Вообще, решение о разделении тревог по цветам в сегодняшней ситуации весьма сомнительно.

Несмотря на это, сейчас важно обеспечить сообщение между берегами, чтобы уменьшить негативное воздействие на экономику. При этом трудно согласиться с утверждением экономистов о том, что работающая экономика стоит дороже нескольких человеческих жизней. Несмотря ни на что, жизнь людей должна быть приоритетом.

В этом плане движение поездов метро, перевозящих большое количество людей, менее маневренно и более сложно с точки зрения обеспечения эвакуации по сравнению с автобусами. Поэтому в настоящее время необходимо принимать решения о том, как безопасно перевозить людей, пока нет возможности перехватить позицию в воздухе.

Делать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, к сожалению, не получится. Людям нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам, и каждому самостоятельно заботиться о своей безопасности и благополучии.

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