Свобода передвижения и прекрасные виды: какое будущее ждет моста Патона

Архитектурный памятник и великое наследие выдающегося ученого Евгения Оскаровича Патона — мост в Киеве, названный в его честь, — сегодня нуждается в ремонте.

В ремонте и переосмыслении.

Как он мог бы выглядеть и какими функциями обладать, если бы не было никаких ограничений? Финансовых — ведь ремонт такого моста обойдется примерно в 10 млрд грн. Юридических — ведь мост является памятником архитектуры, а его внешний вид и конструкцию нельзя изменять. Социальных — ведь ремонт означает ограничение движения, а качественный и быстрый ремонт — полное перекрытие движения. В любом случае это доставит неудобства горожанам и вызовет их недовольство, что скажется на политических рейтингах.

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Пока нет конкретных проектных решений. Но есть понимание — финансирование должно поступать от международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, ЕИБ, или при поддержке других стран. Для иностранцев это интересный объект — первый в мире цельносварной мост, созданный украинской инженерной школой.

В идеальных условиях, которых сегодня не существует, они хотели бы привезти к нам своих специалистов, свою технику, свои технологии — и принять участие в реконструкции уникального инженерного сооружения. Но для нас все же лучше, чтобы проектирование и ремонт выполняли отечественные компании, использовали наши материалы, нанимали на работу украинцев и развивали нашу современную инженерную школу.

Каким должен быть мост после реконструкции? Комфортным не только для автомобилистов. За проезд по которому после реконструкции, возможно, придется платить — и это было бы правильно. Центр города стал бы менее загруженным, ведь часть водителей выбирала бы альтернативные маршруты, а плата за проезд постепенно окупала бы расходы на реконструкцию. То есть мост частично сам финансировал бы свое содержание и дальнейшее обслуживание.

На эту линию обязательно должен был вернуться трамвай. Его убрали отсюда в 2004 году, фактически разделив киевскую трамвайную сеть на левобережную и правобережную части. Троллейбус, пришедший ему на смену, так и не смог полноценно заменить трамвайное движение.

Обязательно должны появиться маршруты на Труханов остров. Сейчас это огромная рекреационная зона в центре Киева — пляжи, спорт, велосипедные и пешеходные маршруты. Но чтобы попасть туда, жителям многих районов города приходится делать немалый "круг" через Парково-пешеходный мост.

Поэтому на будущем мосту Патона должна появиться остановка для транспорта, лифты и лестницы, ведущие на остров. Или даже построить пешеходно-велосипедный мостик-ответвление от моста Патона — красивую, плавную конструкцию, спускающуюся с моста прямо на остров. Получилась бы такая своеобразная "зеленая ветвь" моста.

Звучит довольно футуристично, но почему бы и нет? На велосипеде можно доехать из Киева — и буквально съехать с моста прямо в парк, а пешком — спуститься прямо на остров. Велодорожка — полноценный, безопасный и комфортный маршрут, физически отделенный от автомобилей и пешеходов.

Для пешеходов — появились бы смотровые площадки. Ведь с тротуаров моста открывается фантастический вид на Днепр, правый и левый берега Киева. Почему бы не сделать так, чтобы люди могли не просто пройти по мосту, а остановиться, посидеть, сфотографироваться и посмотреть на город с высоты?

Одна из иностранных компаний в 2018 году предлагала следующий вариант моста:

Патон создал мост будущего для своего времени. Почему бы нам не создать на его основе мост будущего для нашего времени?

Но пока что — это всего лишь фантазии. Ведь финансовая ситуация сложная как для городского, так и для государственного бюджета. К тому же существует правовая коллизия между необходимостью сохранения исторических элементов сооружения и требованиями об устранении или переосмыслении символики тоталитарного периода.

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