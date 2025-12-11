Кому — война, кому — Буковель: что скрывается за скандальной историей с дорогой на 9 миллиардов

9 млрд на дороги в Буковель, есть ли здесь измена?

В сети всколыхнул скандал, что якобы государство планирует потратить 9 млрд грн на строительство новых дорог к горнолыжному курорту Буковель. Возмущение по этому поводу выразил ряд народных депутатов, военные, представители местного самоуправления, журналисты. Критики говорят, что выделение таких средств на дороги к частному курорту во время войны — это огромный вопрос приоритетов и политическая коррупция. Как отметил Борис Филатов, такая сумма — это "полугодовой бюджет" одного крупного города, и эти деньги могли бы пойти на оборону, энергоэффективность или поддержку прифронтовых городов.

После огласки, руководство Агентство Восстановления выступило с заявлением, что они об этом ничего не знали, все это было личной инициативой местного руководителя, который якобы вступил в сговор с заинтересованными бизнесменами и провернул всю эту историю за спиной центрального офиса. Возможно ли это? На самом деле нет, поскольку в Агентстве существует система e-road, куда загружаются все закупки и тендеры всеми областными службами, и они сразу становятся видимыми сотрудникам в Киеве.

Поэтому первой реакцией Агентства было заверение, что "никакой измены нет": речь идет лишь о проектировании новой дороги стоимостью 33 млн грн.

И действительно, оценка в 6,57 млрд грн, которую озвучили журналисты, является перспективной и ориентировочной. Никто в ближайшее время не планировал тратить во время войны такие деньги на строительство дороги в Карпатах. Но громкие заголовки о "9 млрд на Буковель" заставили бывшего мэра Житомира публично дистанцироваться от идеи проектирования дороги в Ивано-Франковской области, быстро найти виновного и заявить о его увольнении.

В то же время вопрос целесообразности проектирования дискуссионный. Позиция и видение необходимости данной закупки может отличаться в зависимости от опыта работы в отрасли и места сидения.

Украина готовится к возможной заморозке войны и рассчитывает на приход иностранных строительных компаний для развития страны. В таком случае стоит понимать, что иностранные компании не поедут строить что-то в прифронтовые и центральные регионы. На подобные тендеры они готовы заходить только в качестве генерального подрядчика, не привлекая собственную технику и сотрудников и только "снимать сливки", а вот само строительство отдавать на субподряд уже украинским компаниям. Об этом открыто говорят представители многих иностранных компаний.

Зато западные регионы, вблизи границы, вполне привлекательны для инвестиций. И проект дороги к туристическим кластерам в будущем действительно мог бы быть реализован за грантовые или международные средства. А любой грантовый или инвестиционный проект начинается с технической документации, то есть с проекта.

Другой вопрос, если это должно было быть просто проектирование "в стол", как очень много делалось в 2000-2010 годы. В таком случае это действительно глупая трата средств, которые можно направить на более приоритетные потребности.

А вот 2,18 млрд грн Агентство Восстановления планировало потратить на ремонт 22,8 км дороги Т-09-06 Ивано-Франковск-Надворная между селами Пасечная и Быстрица. Необходимость ремонта подтверждали многочисленные обращения общин, через которые проходит эта дорога. В ремонте нуждаются и мосты.

После медийной огласки руководство заявило, что из всей запланированной суммы будет использовано только 75 млн грн, а дальнейшие расходы не предусматриваются. Но зачем тогда заключали договор на 2,18 млрд? Формально государство ничего не теряет: условия договора позволяют в любой момент уменьшить объемы работ или вообще от них отказаться. Но в реальности это демонстрирует слабость государственных менеджеров. Подписание контракта на миллиарды — не случайность. Это документ, который проходит экспертизу, согласование, проверки и аргументацию необходимости. Откат стратегического решения после медийного скандала — это сигнал инвесторам, партнерам и рынку, что государственные органы не способны отстаивать собственные действия.

