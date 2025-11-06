Мост Патона рассыпается на глазах: почему 72-летнюю легенду Киева не ремонтируют годами

Вчера мосту Патона исполнилось 72 года. Это самый старый мост в Киеве, который за все это время ни разу не проходил капитального ремонта. Еще в 2004 году с него демонтировали трамвайные пути, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, ведь уже тогда мост не выдерживал действующих нагрузок. В 2012 году отремонтировали тротуары, но строительный мусор так и остался на конструкциях. И теперь он время от времени падает в Днепр, пугая киевлян и создавая впечатление, что мост буквально рассыпается на глазах.

По результатам последнего обследования, проведенного в 2020 году, было определено: сооружение требует неотложного ремонта.

В свое время "Киевавтодор" обещал закончить реставрацию до 2025 года. Однако сегодня даже нет проекта. Почему так произошло и кто виноват?

В марте 2022 года, по настоянию правительства, заказчиком работ по реставрации моста Патона стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. Но уже в 2025 году, из-за отсутствия финансирования, центральная власть просит город снова "забрать" мост себе.

За три года Служба восстановления только попыталась подготовить эскизы и оценку затрат для ремонта на сумму 49,5 млн грн. Это должен был быть первый этап разработки проектной документации. Однако из-за отсутствия денег работы так и не начались.

Фактически из-за попытки сменить распорядителя средств на ремонт (а это около 10–15 млрд грн) было потеряно время. И теперь имеем то, что имеем:

Отсутствует проектная документация, без которой невозможно начать ремонт. Чтобы ее подготовить, необходимо пройти несколько этапов: техническое обследование, технико-экономическое обоснование, разработка проекта и прохождение государственной экспертизы. Только после этого можно будет определить точную стоимость и сроки работ. Даже по упрощенной процедуре "проектируй-строй", когда строительство начинают еще до завершения проектирования, на создание полного пакета документов нужно не менее 1 года. При реалистичном сценарии 2–3 года.

Нет определенной организации, которая должна проводить тендеры на проектирование и строительство. Центральная власть признала, что не имеет ресурса, и просит передать эти функции обратно городу. Но процесс передачи до сих пор не начат.

После изготовления проектной документации должны быть определены окончательные сроки и стоимость. Сам ремонт, по самым оптимистичным прогнозам, продлится не менее двух лет. А учитывая темпы строительства мостов в Украине — скорее, все пять. Поэтому, даже при благоприятных условиях, восстановленный мост Патона мы увидим не раньше 2029 года (если в 2026 году будет определен новый заказчик работ, проведено обследование и выполнена закупка на проектные работы, а в 2027–2028 году начнутся непосредственно работы на сооружении).

Также одной из сложностей ремонта является то, что мост им. Е.А. Патона через р. Днепр имеет статус памятника архитектуры. Для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо вывести его из реестра памятников архитектуры на время ремонта. Процедура изъятия моста из реестра является длительной и требует подготовки пакета документов, ведь законом предусмотрено, что изъятие из реестра осуществляется только в случае, если памятник разрушен, или памятник потерял предмет охраны, который определяется в паспорте объекта. Учитывая отсутствие на сегодня полного пакета вышеупомянутой документации, основания для постановки вопроса об изъятии памятника местного значения — моста им. Е.А. Патона из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отсутствуют.

Город же постоянно получает обращения от граждан о необходимости декоммунизации моста Патона. Люди просят убрать советскую символику, в частности серп и молот на въездных колоннах. Даже создавались соответствующие петиции. На что люди получают бюрократические отписки: сносить или менять элементы памятника архитектуры запрещено законом. Согласно статье 22 Закона Украины "Об охране культурного наследия", памятники, их части и связанное с ними имущество нельзя разрушать, переносить или заменять без специального разрешения.

Демонтировать символики тоталитарного режима на конструкциях моста им. Е.А. Патона через р. Днепр и подходах к нему планируют во время проведения работ по реставрации, а этого в ближайшее время ожидать не стоит.

Есть и еще одна проблема, о которой говорят меньше, но она не менее критична. Через мост проходят магистральные трубопроводы, обеспечивающие теплоснабжение и горячую воду жителям Русановки и Березняков. Они уже давно в аварийном состоянии, ежегодно случаются прорывы, которые влияют не только на комфорт людей, но и на сами конструкции моста. Ремонт этих труб возможен только во время полной реконструкции моста.

И если центральная власть видела будущее в строительстве нового моста рядом, то позиция города более прагматична — ремонтировать сам мост Патона. Обсуждается даже возможность разбора транспортной развязки на Надднепрянском шоссе в рамках реконструкции. Но пока все остается на уровне разговоров.

