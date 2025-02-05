Мосты в Киеве очень устали: сколько лет еще простоят и можно ли их спасти

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Сколько лет нужно Киеву, чтобы отремонтировать все мосты?

Большинство мостов в Киеве, да и в Украине в целом, строились в 60-70 годы прошлого столетия и не соответствуют современным требованиям из-за физической и моральной усталости. В течение последних 30 лет стратегия эксплуатации мостов часто сводилась к принципу "ничего не делать до наступления критического момента", когда построить новое сооружение становится проще и дешевле, чем отремонтировать существующее. Такая стратегия не требовала от государства финансовых вложений на техническое обслуживание сооружений (соблюдение межремонтных сроков замены гидроизоляции, деформационных швов и т.д.). Ведь зачем тратить лишние средства, если и так все стоит? В результате этого по всей стране сложилась ситуация, когда 50% существующих мостовых сооружений требуют неотложного ремонта или полного перекрытия движения.

Ситуация изменилась после того, как мосты начали падать. В Киеве это произошло в 2017 году после обвала части конструкций на Шулявском путепроводе. Тогда было проведено обследование всех столичных мостов. Всего в Киеве 175 искусственных сооружений, 86 из которых на сегодняшний момент нуждаются в капитальном ремонте. Почти за 10 лет было отремонтировано лишь 24 сооружения.

При сохранении нынешних темпов ремонтных работ для приведения мостового хозяйства в надлежащее санитарно-техническое состояние понадобится не менее 29 лет. Однако за это длительное время инфраструктура будет продолжать стареть, а часть сооружений, которые сейчас находятся в работоспособном состоянии, перейдут в категорию неработоспособных.

И если столица может позволить себе ремонт обычных путепроводов, то ремонт мостов через реку Днепр является для Киева непосильной задачей с точки зрения финансирования. Киев — единственный город Украины с большим количеством внеклассных мостов, которые уже много лет функционируют без проведения капитальных ремонтов или даже без надлежащих текущих работ.

Накопление таких проблем сейчас значительно усложняет приоритезацию работ: каждый город имеет свои критические элементы, которые требуют внимания немедленно.

Сколько миллиардов гривен нужно Киеву, чтобы спасти мосты?

Полноценный ремонт внеклассного моста через реку Днепр по предварительным расчетам оценивается в 15-20 млрд грн. Средняя стоимость замены старого путепровода на новый (вместе со съездами) составляет около 1,5 млрд грн (например, из имеющихся проектов: Шулявский путепровод — 2,45 млрд, реконструкция Дегтяревского путепровода — 900 млн грн). Капитальный ремонт меньшего путепровода вместе с проектными работами будет стоить 300-500 млн грн. Таким образом, на ремонт 86 сооружений по предварительным расчетам понадобится примерно 90 млрд грн (вместе с ремонтом мостов через реку Днепр). Также важно выполнять работы по эксплуатации и поддерживать работоспособное состояние на отремонтированных сооружениях. Согласно нормативным документам, для содержания искусственных сооружений согласно квадратуре необходимо ежегодно выделять 375 млн грн.

Как Киев может восстановить свою мостовую инфраструктуру при оптимальных условиях?

При условии значительного финансирования и усилий со стороны города и государства, Киев может ремонтировать до 10-12 мостов в год. Это при наличии высокой эффективности в организации работ, доступности строительных ресурсов и рабочих рук. Для этого, согласно стоимости ремонта разных типов мостов, в год может понадобиться в пределах 5-10 млрд грн для больших мостов и 2-3 млрд грн для малых путепроводов. Если Киев сможет осуществлять такие объемы работ ежегодно, то все аварийные мосты могут быть отремонтированы в течение 8-10 лет. Однако нужно учитывать, что инфраструктура будет стареть, и некоторые сооружения, остающиеся в хорошем состоянии, через эти годы могут начать нуждаться в новом ремонте.

Приоритеты имеют значение

Учитывая критическое состояние многих мостов в Киеве, логичным было бы ввести правило: не начинать строительство новых, не стратегически важных мостов, если на балансе города есть более трех аварийных сооружений.

Сохранение и развитие мостового хозяйства — это вызов, который требует комплексного подхода. Сосредотачивая внимание на долгосрочной перспективе, важно учитывать весь жизненный цикл сооружений, оптимизировать расходы на ремонт и строительство — и приоритизировать работы по реконструкции.

Мосты должны соответствовать нормативной грузоподъемности и иметь необходимую прочность, жесткость и устойчивость для безопасного пропуска транспорта без ограничения скорости движения и веса.

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