На Теремках появился "народный инженер": почему активист не может заменить проектировщика

Активисты предложили новый термин — "инженер от громады". Интересная формулировка. Кто это вообще такой? И почему инженер не может быть "от громады"?

Если это человек, которого просто назначили представлять интересы жителей, то от этого он не становится инженером, способным профессионально оценивать трассировку тепломагистрали, дороги, моста — да чего угодно. Даже если у него есть профильное образование и соответствующий опыт (что ещё нужно проверить). Инженер, работавший с одним видом объектов, не получает автоматически компетенцию во всех остальных. Здесь важен не только диплом, но и реальный опыт работы именно с такими системами, а также понимание всех процессов, через которые проходит инфраструктурный проект. Архитектор не является специалистом по теплоснабжению и мостостроению.

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Когда мы принимаем человека на работу, мы проверяем его образование, опыт, соответствие должности, рекомендации с предыдущих мест работы. Так почему же для "инженера от общины" это вдруг не требуется? Не может же просто прийти человек с улицы и сказать: "Все дураки, а я знаю, как делать".

Потому что инженер-проектировщик принимает решения не по принципу "как ему кажется лучше", "благодаря каким тезисам можно получить больше упоминаний в СМИ" или "что больше понравится людям".

А также на основе исходных данных, результатов обследований, топогеодезических измерений, информации о существующих сетях и коммуникациях, технических условий, расчётов, нормативных требований, земельных вопросов, охранных зон и т. п.

Человек, который, не располагая всеми этими данными, выходит презентовать свой "проект", прекрасно понимает, что это не проект и не рабочая документация, а, в лучшем случае, один из возможных вариантов. Свой рисунок, грубо говоря. То есть человек сознательно вводит других в заблуждение, выдавая желаемое за возможное.

"Почему целая проектная организация не смогла грамотно спроектировать то, что инженер-любитель сделал за один день?", — спрашивают люди в интернете.

Потому что в конечном итоге окажется, что без необходимых данных, пользуясь чатом GPT, на коленке невозможно реализовать ни одного проекта (я серьезно! Люди начали создавать в ИИ схемы расположения инженерных сетей и выдавать их за правдивые).

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А еще существуют тендеры, в которых, оценивая различные факторы, выбирают победителя и именно ему поручают выполнение работ. Почему отдельный активист считает, что именно он прав, а все остальные — нет? На каком основании он полагает, что может заменить собой проектировщика, заказчика, экспертизу и предусмотренную законом процедуру? Давайте тогда вообще отменим все эти процедуры. Просто устроим голосование в соцсетях: кто наберет больше лайков — тот и проектирует.

Есть много инженеров — обычных, профессиональных, "из общественности", с разным опытом и разными взглядами. Но есть конкретная проектная организация, которая выиграла тендер. Она разрабатывает проект и несёт за него ответственность.

Ответственность за сроки выполнения работ, за качество проектных решений, за их соответствие нормативным требованиям и, в конечном итоге, за последствия этих решений. Люди, выполняющие работы, отвечают за то, чтобы объект был реализован в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета. А если что-то пойдет не так — к тебе придут правоохранители и вручат подозрение.

Поэтому, когда человек предлагает альтернативный маршрут конкретной тепломагистрали или любого другого объекта, возникает вполне нормальный вопрос: кто будет нести ответственность, если его вариант окажется технически неосуществимым, приведет к срыву сроков, увеличению стоимости работ или возникновению проблем при эксплуатации? Готов ли "инженер от громады" взять на себя эту ответственность? Готовы ли активисты взять на себя ответственность за деятельность своего представителя?

Кроме того, на этом фоне прослеживается интересная тенденция.

Слово "активист" уже приобрело негативную коннотацию, поэтому придумывают более респектабельное обозначение для той же роли — "народный инженер".

Теперь это не просто активист — это человек, которому само это определение придает профессиональный авторитет: если он "народный инженер", значит, он точно знает, как лучше. Такое звание не просто легитимизирует любое мнение — оно обесценивает настоящих инженеров, проектировщиков и энергетиков, которые годами держат на себе эту систему и несут реальную ответственность за каждое принятое решение.

Представлять интересы общины — вполне нормальная и необходимая функция. Но представлять интересы общины и выполнять профессиональную инженерную работу — это совсем не одно и то же. Привлекать активистов к обсуждению определенных проектов — можно. Но только если до начала их реализации есть достаточный запас времени, если проект не имеет ограничений по распространению информации и если от скорости его реализации не зависит, будет ли у людей тепло в домах. В противном случае это просто превратится в цирк и пустую трату времени, которого всегда не хватает.

И нет, я не против активистов — они нужны и помогают в работе. Я против подмены компетенций.

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