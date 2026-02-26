Перекрытие моста Патона: технически оптимально, но политически нереально

Будут ли перекрывать мост Патона на время ремонта?

Этого сейчас никто сказать не сможет. Нет видения и концепции вариантов ремонта. Если передадут обратно функции заказчика Киеву, а статус памятника архитектуры не будет снят — возможно, пойдут по варианту, как с мостом Метро — устроить подпорные конструкции, но с ними тоже нюансы есть.

По-хорошему, конечно, было бы полностью перекрыть движение, но на это никто не пойдет по политическим мотивам.

Есть еще проблема, что на ригелях (опорах) остается мусор после ремонта тротуаров 2012 года, он намокает и негативно влияет на состояние бетонных конструкций.

Відео дня

Конструкция моста устроена таким образом, что даже при критических разрушениях отдельных металлических связей сам мост не упадет. Специалисты "Киеватошялхмоста" мониторят состояние моста, при сильном ухудшении его состояния могут быть приняты отдельные решения, но пока речи об этом не идет.

В соответствии с нормативными документами, когда мост находится в неработоспособном состоянии (аварийном), движение по нему должно быть перекрыто или срочно начат ремонт.

Также к ремонту моста проявляют интерес иностранные компании, так как им интересно работать с таким особенным сооружением (то, что памятник архитектуры, первый цельносварной мост). Иностранные компании заинтересованы заходить на украинский рынок строительства. Но в большинстве случаев их условием является использование строительных материалов не украинского производства, а также привлечение иностранных строителей с целью поддержки собственных производителей. Требование использования материалов иностранного производства является экономическим стимулом для поддержки бизнеса в своей стране.

Такой подход имеет потенциальные негативные последствия для Украины, среди которых: вытеснение украинских производителей материалов и уменьшение количества рабочих мест для местных строителей. Строительство с использованием иностранных материалов и привлечением иностранных специалистов значительно повышает общую стоимость проектов по сравнению с использованием местных ресурсов.

В долгосрочной перспективе это может быть экономически невыгодным для страны. Иностранные инвестиции не являются безвозвратными ресурсами — их возврат неизбежен. Это может быть реализовано через повышение стоимости проезда в рамках концессионных проектов или путем обеспечения гарантированных выплат из государственного бюджета. Кроме того, зависимость от иностранных материалов и услуг привязывает стоимость проектов к курсу гривны. В то время как международные операторы могут хеджировать валютные риски, для Украины это будет означать дополнительную финансовую нагрузку.

В целом в Украине есть строительные компании, техника и специалисты (пока), чтобы собственными силами отремонтировать мост. Необходимо политическое решение и финансирование. Надо рассматривать поиск кредитов ЕБРР, МИБ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно