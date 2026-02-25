Ученые бьют тревогу из-за аварийного состояния моста Патона: в конструкциях — критические повреждения

Техническое состояние моста имени Е.А. Патона вызывает серьезные опасения у ученых. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой". Эксперт Анна Минюкова еще в 2025 году предупреждала, что восстановленный мост Патона украинцы смогут увидеть не раньше 2029 года.

Позицию ученых относительно моста Патона в Киеве Национальная академия наук Украины изложила 24 февраля на странице в Facebook. Первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов в интервью Вестнику НАН Украины сказал, что в столице ограниченно работоспособными по результатам обследований признаны Северный и Южный мосты, а мост Метро и мост Патона являются аварийными (при этом последний имеет статус аварийного еще с 2017 года).

В НАН рассказали, что последние обследования выявили критические коррозионные повреждения несущих элементов моста Патона. От коррозии страдают главные и поперечные балки, а также зафиксированы трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь. Главные балки — а их там четыре — пока в более-менее приличном состоянии. Наверное, именно благодаря этому мост еще способен пропускать транспортные потоки, пусть и ограниченно", — сказал Вячеслав Богданов.

По словам ученых, "остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми".

История моста Патона

5 ноября 2025-го мосту Патона, построенному в 1953 году, исполнилось 72. Он является самым старым в Киеве, но за все время своего существования ни разу не ремонтировался капитально. В 2004 году с него для уменьшения нагрузки были демонтированы трамвайные пути, а в 2012-м отремонтировали тротуары.

В НАН напомнили, что еще в 2018 году Киевская городская государственная администрация определила заказчиком работ на мосту Патона "Киевавтодор", но тендеры на проектирование в 2020-2021 годах трижды отменялись.

"Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты", — сказал Богданов.

При этом ученые отмечают, что этот объект является не только ключевой транспортной артерией между берегами Днепра, но и стал первым в мире цельносварным автодорожным сооружением и объектом исторического наследия и признан выдающейся сварной конструкцией ХХ века.

Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике в начале 2026 года обратился в Кабинет министров с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста Патона, а ученые НАН, Института электросварки им. Е.О. Патона и Украинского института стальных конструкций выразили готовность присоединиться к решению проблемы.

В комментариях пользовательница Анна Заец отметила, что в 2021 году мост Патона был передан на баланс Министерства развития, и КГГА не имеет права выделять бюджетные средства на ремонт памятника архитектуры. В КГГА в 2023 году также отмечали, что указанный внеклассный мост в 2021-м был по настоянию Правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины передан для ремонта в проект "Велике будівництво".

Мост Патона в аварийном состоянии: что говорят специалисты

Инженер путей сообщения Анна Минюкова рассказывала, что по выводам обследования 2020 года этому объекту, который рассыпается на глазах, срочно нужна реконструкция. Она рассказала, что в марте 2022 года заказчиком работ по реставрации моста Патона стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, однако в прошлом году из-за отсутствия финансирования центральная власть попросила город "забрать" мост себе снова. Также инженер отметила еще одну критическую проблему: через мост Патона проходят магистральные трубопроводы, которые обеспечивают теплоснабжение и горячую воду для Русановки и Березняков, и отремонтировать их без полной реконструкции объекта невозможно.

По словам Минюковой, киевляне смогут увидеть восстановленный мост Патона не раньше 2029 года — и это при благоприятных условиях, если в 2026 году будет определен новый заказчик работ, проведено обследование и выполнена закупка, а в 2027-2028 году начнутся непосредственные работы.

В июле 2024 года Анна Минюкова объясняла, что одной из причин аварийного состояния главного моста Киева является невозможность согласовать вид работ с Министерством культуры и изъять объект из реестра памятников архитектуры на время ремонта. По закону такое изъятие осуществляется только в случае, если памятник был разрушен или потерял предмет охраны, что определено в паспорте объекта. Она отметила, что конструкция моста была экспериментальной и уникальной — всего в СССР было всего несколько таких объектов, и на сегодня единственный остался в Киеве — другие разобрали.

В феврале 2025 года Минюкова отмечала, что большинство мостов в Киеве в целом строились в 1960-70 годы и не отвечают требованиям современности из-за "физической и моральной усталости". По ее словам, полноценный ремонт внеклассного моста через Днепр ориентировочно оценивается в сумму 15-20 млрд грн.

Напомним, в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни.

В июле 2024 года медиа публиковали ролики с "водопадом", образовавшимся под мостом Патона в Киеве после дождя.