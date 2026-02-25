Науковці б'ють на сполох через аварійний стан мосту Патона: у конструкціях — критичні пошкодження

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона викликає серйозні занепокоєння у науковців. Дослідження показали, що корозійні процеси на споруді стають усе більш непередбаченими, а залишковий ресурс конструкції "оцінюється як нульовий". Експертка Анна Мінюкова ще у 2025 році попереджала, що відновлений міст Патона українці зможуть побачити не раніше 2029 року.

Позицію науковців щодо мосту Патона у Києві Національна академія наук України виклала 24 лютого на сторінці у Facebook. Перший віцепрезидент Академії Вячеслав Богданов в інтервʼю Віснику НАН України сказав, що в столиці обмежено працездатними за результатами обстежень визнано Північний і Південний мости, а міст Метро і міст Патона є аварійними (при цьому останній має статус аварійного ще з 2017 року).

В НАН розповіли, що останні обстеження виявили критичні корозійні пошкодження несівних елементів моста Патона. Від корозії страждають головні та поперечні балки, а також зафіксовано тріщини у з’єднаннях поясів і стінок головних балок.

"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь. Головні балки — а їх там чотири — наразі в більш-менш пристойному стані. Напевно, саме завдяки цьому міст ще спроможний пропускати транспортні потоки, хай і обмежено", — сказав Вячеслав Богданов.

За словами науковців, "залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними".

В НАН України показали корозію на мості Патона у Києві

Історія моста Патона

5 листопада 2025-го мосту Патона, збудованому в 1953 році, виповнилося 72. Він є найстарішим у Києві, та за весь час свого існування жодного разу не ремонтувався капітально. У 2004 році з нього для зменшення навантаження були демонтовані трамвайні колії, а у 2012-му відремонтували тротуари.

В НАН нагадали, що ще у 2018 році Київська міська державна адміністрація визначила замовником робіт на мості Патона "Київавтодор", але тендери на проєктування у 2020-2021 роках тричі скасовувалися.

"Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини", — сказав Богданов.

При цьому науковці наголошують, що цей об'єкт є не лише ключовою транспортною артерією між берегами Дніпра, а й став першою у світі суцільнозварною автодорожньою спорудою та об'єктом історичної спадщини й визнаний видатною зварною конструкцією ХХ століття.

Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки на початку 2026 році звернувся до Кабінету міністрів з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту Патона, а науковці НАН, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та Українського інституту сталевих конструкцій висловили готовність долучитися до розв'язання проблеми.

В коментарях користувачка Анна Заєць наголосила, що у 2021 році міст Патона було передано на баланс Міністерства розвитку, і КМДА не має права виділяти бюджетні кошти на ремонт пам'ятки архітектури. В КМДА у 2023 році також зазначали, що зазначений позакласний міст у 2021-му було за наполяганням Уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України передано для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

Коментатори нагадали, що міст Патона передали на баланс Мінрозвитку

Міст Патона в аварійному стані: що кажуть фахівці

Інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова розповідала, що за висновками обстеження 2020 року цьому об'єкту, який розсипається на очах, терміново потрібна реконструкція. Вона розповіла, що у березні 2022 року замовником робіт із реставрації мосту Патона стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, проте минулого року через відсутність фінансування центральна влада попросила місто "забрати" міст собі знову. Також інженерка наголосила на ще одній критичній проблемі: через міст Патона проходять магістральні трубопроводи, які забезпечують теплопостачання та гарячу воду для Русанівки та Березняків, і відремонтувати їх без повної реконструкції об'єкта неможливо.

За словами Мінюкової, кияни зможуть побачити відновлений міст Патона не раніше 2029 року — і це за сприятливих умов, якщо у 2026 році буде визначено нового замовника робіт, проведено обстеження та виконано закупівлю, а у 2027–2028 році почнуться безпосередні роботи.

У липні 2024 року Анна Мінюкова пояснювала, що однією з причин аварійного стану головного моста Києва є неможливість узгодити вид робіт із Міністерством культури та вилучити об'єкт з реєстру пам'яток архітектури на час ремонту. За законом таке вилучення здійснюється лише в разі, якщо пам'ятка була зруйнована чи втратила предмет охорони, що визначено в паспорті об'єкта. Вона зазначила, що конструкція мосту була експериментальною та унікальною — усього в СРСР було лише кілька таких об'єктів, і на сьогодні єдиний лишився у Києві — інші розібрали.

В лютому 2025 року Мінюкова зазначала, що більшість мостів у Києві в цілому будувалися в 1960-70 роки та не відповідають вимогам сучасності через "фізичну та моральну втому". За її словами, повноцінний ремонт позакласного мосту через Дніпро орієнтовно оцінюється в суму 15-20 млрд грн.

Нагадаємо, в соцмережах у травні 2025 року публікували відео з мосту Патона, з якого під час проїзду техніки осипається каміння.

У липні 2024 року медіа публікували ролики з "водоспадом", що утворився під мостом Патона у Києві після дощу.