Стан мосту Патона викликає тривогу: під час проїзду техніки осипається каміння (відео)

У мережі з’явилося відео, на якому з мосту Патона в Києві під час проїзду важкої техніки осипається каміння. Інцидент викликав занепокоєння щодо стану одного з найстаріших мостів столиці та його безпечності для руху.

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Відповідне відео опублікували на каналі "Україна Online: Новини | Політика".

На оприлюдненому відео видно, як з мосту Патона в Києві під час проїзду транспорту сиплеться каміння. Це ще більше посилює тривогу щодо технічного стану однієї з найстаріших транспортних артерій столиці. Які ризики це становить для водіїв — наразі невідомо.

Станом на момент публікації київська влада ситуацію не прокоментувала. Редакція Фокусу направила до міської адміністрації офіційний запит із проханням надати роз’яснення щодо інциденту.

Чому не ремонтують міст Патона

В Україні тисячі мостів перебувають у критичному стані та потребують термінового ремонту. Один із них — міст Патона в Києві, зведений понад 65 років тому за унікальним проєктом. На будівельному медіа-порталі Build PortaL писали, що за оцінками експертів, його залишковий ресурс — лише три роки. Однак чи вдасться розпочати і завершити капітальний ремонт у цей строк — поки що під питанням. Причина — відсутність фінансування: на реконструкцію необхідно 5 мільярдів гривень, яких у державному бюджеті наразі не передбачено.

Нагадаємо, у липні минулого року під мостом Патона в Києві після дощу утворився "водоспад".

Також Фокус розповідав, чому роками не можуть відремонтувати міст Патона.