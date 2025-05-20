Состояние моста Патона вызывает тревогу: во время проезда техники осыпаются камни (видео)

В сети появилось видео, на котором с моста Патона в Киеве во время проезда тяжелой техники осыпаются камни. Инцидент вызвал беспокойство относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.

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Соответствующее видео опубликовали на канале "Украина Online: Новости | Политика".

На обнародованном видео видно, как с моста Патона в Киеве во время проезда транспорта сыплются камни. Это еще больше усиливает тревогу относительно технического состояния одной из старейших транспортных артерий столицы. Какие риски это представляет для водителей — пока неизвестно.

По состоянию на момент публикации киевские власти ситуацию не прокомментировали. Редакция Фокуса направила в городскую администрацию официальный запрос с просьбой предоставить разъяснения по инциденту.

Почему не ремонтируют мост Патона

В Украине тысячи мостов находятся в критическом состоянии и требуют срочного ремонта. Один из них — мост Патона в Киеве, возведенный более 65 лет назад по уникальному проекту. На строительном медиа-портале Build PortaL писали, что по оценкам экспертов, его остаточный ресурс — всего три года. Однако удастся ли начать и завершить капитальный ремонт в этот срок — пока под вопросом. Причина — отсутствие финансирования: на реконструкцию необходимо 5 миллиардов гривен, которых в государственном бюджете пока не предусмотрено.

Напомним, в июле прошлого года под мостом Патона в Киеве после дождя образовался "водопад".

Также Фокус рассказывал, почему годами не могут отремонтировать мост Патона.