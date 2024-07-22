Под мостом Патона в Киеве после дождя образовался "водопад": что известно (видео)

Сразу на нескольких участках в столице наблюдаются проблемы после сильного дождя и это можно заметить на опубликованных кадрах. В районе Набережного шоссе образовались пробки.

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В Киеве 22 июля прошел сильный ливень с грозой и в результате мост Патона прорвало. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на столичном мосту, которым ежедневно передвигаются тысячи граждан, что-то прорвало и с него пустился водопад. В этот момент там также находились транспортные средства. Как это может отразиться на безопасности водителей — неизвестно. Киевские власти никак не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Это не единственный участок, где после непогоды в столице были зафиксированы определенные проблемы. В медиа позже сообщили, что проблемы также фиксируются и в районе Днепровского проезда.

Там с моста прямо на автомобили также течет вода.

"Очевидцы сообщают, что на Набережном шоссе образовались пробки, поэтому имейте в виду", — говорится в сообщении.

Этот инцидент власти Киева также не комментировали на момент публикации материала.

Напомним, что 22 июля в Киеве прошел сильный ливень с грозой, в связи с чем некоторые улицы столицы затопило. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что прохожие действительно вынуждены ходить по улицам, преодолевая водные препятствия. В КГГА предупреждали горожан о непогоде до конца суток.