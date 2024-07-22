Під мостом Патона в Києві після дощу утворився "водоспад": що відомо (відео)

Одразу на кількох ділянках у столиці спостерігаються проблеми після сильного дощу і це можна помітити на опублікованих кадрах. У районі Набережного шосе утворилися затори.

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У Києві 22 липня пройшла сильна злива з грозою, внаслідок чого міст Патона прорвало. Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

На опублікованих кадрах можна побачити, що на столичному мосту, яким щодня пересуваються тисячі громадян, щось прорвало і з нього ллється водоспад. У цей момент там також перебували транспортні засоби. Як це може позначитися на безпеці водіїв — невідомо. Київська влада ніяк не коментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Це не єдина ділянка, де після негоди в столиці були зафіксовані певні проблеми. У медіа пізніше повідомили, що проблеми також фіксуються і в районі Дніпровського проїзду.

Там із мосту просто на автомобілі також тече вода.

"Очевидці повідомляють, що на Набережному шосе утворилися затори, тож майте на увазі", — йдеться в повідомленні.

Цей інцидент влада Києва також не коментувала на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, що 22 липня в Києві пройшла сильна злива з грозою, у зв'язку з чим деякі вулиці столиці затопило. На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що перехожі дійсно змушені ходити вулицями, долаючи водні перешкоди. У КМДА попереджали городян про негоду до кінця доби.