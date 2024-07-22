Води по коліно: у Києві пройшла сильна злива з грозою, вулиці затопило (відео)

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що перехожі дійсно змушені ходити вулицями, натрапляючи на перешкоди у вигляді великої води. У КМДА попереджали городян про негоду до кінця доби.

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В Україні після аномально спекотних тижнів погода стабілізувалася і навіть пройшли дощі. Водночас у Києві це створило певні проблеми. Кадри з сильною зливою були опубліковані в Telegram-каналі "Труха Україна".

У другій половині дня понеділка, 22 липня, у столиці раптово почалися гроза і дощ. Злива була настільки сильна, що заповнила дороги міста великою водою.

Автори публікації стверджують, що в деяких районах Києва води вже по коліно, це продемонстровано на роликах, які з'явилися в мережі. Люди переходять проїжджі частини повністю змоклі, а ніг практично не видно через значні обсяги води. Автори поста стверджують, що проблема пов'язана зі зливостоками.

Напередодні в Київській міській державній адміністрації попереджали киян і гостей столиці про те, що до кінця доби в місті очікуються грози. У зв'язку з цим фахівці рекомендують громадянам уникати перебування поруч із рекламними щитами, лініями електропередач, великими деревами тощо. Те саме стосується паркування автомобілів.

"Варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні", — ідеться в повідомленні.

Перед цим синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Києві може пройти грозовий дощ, проте більша частина понеділка має бути без опадів. Тиждень загалом мине без особливих змін і лише в четвер варто очікувати похолодання в північних регіонах.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що в Україні з кожним роком ставатиме менше холодних періодів, а країну щороку накриватиме аномальна спека. За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, тенденція на погіршення погодних умов і аномальну спеку зберігається, вона може зачепити більшу частину континенту, а також США.