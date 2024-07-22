Дожди и грозы, но ненадолго: Диденко раскрыла дату возвращения жары в Украину

После невероятной жары в Украине прогнозируют долгожданные осадки и снижение температуры. Однако забыть о палящем солнце надолго не удастся.

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После аномальной жары в Украину пришли дожди с грозами. Однако такое похолодание будет наблюдаться недолго. Подробнее об этом 22 июля рассказала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 23 июля

Во вторник в Украине ожидаются дожди с грозами. Наиболее вероятно они пройдут на западе и местами на востоке, а вечером и на северо-востоке. В остальных областях осадков не предвидится — будет сухая и солнечная погода.

Днем столбики термометров будут фиксировать от +26 до +30 градусов, местами на западе — от +24 до +26 градусов. Горячее всего будет на юге, где прогнозируют от +31 до +34 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В столице вторник пройдет без осадков. Максимально воздух прогреется до примерно +28 градусов.

Однако в четверг-пятницу в Киеве несколько похолодает. Синоптик предупредила о кратковременном снижении температуры воздуха до показателей от +23 до +25 градусов.

Жара вернется?

Диденко сообщила, что в конце недели, 27-28 июля, жара возобновится. Однако эксперт подчеркнула, что речь идет уже об умеренной, то есть не сильной жаре.

Напомним, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что в столице зафиксировали вспышку кишечных инфекций среди детей.

21 июля в Киеве оборвался трос аттракциона, и молодой человек упал в Днепр. В полиции сообщили, что нашли тело.