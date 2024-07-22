В Украину пришли дожди: где будут грозы и ливни в начале недели (карта)

На юге и востоке будет жарче всего — столбики термометров будут фиксировать более +30 градусов. Однако в большинстве регионов прогнозируют облачность и осадки.

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Синоптики прогнозируют, что после аномальной жары начало новой недели порадует дождями. Детальным прогнозом погоды в Украине поделились 22 июля в "Погода УНИАН".

Дожди должны идти практически везде, местами — с грозами. Осадков не предусматривают только на юго-востоке. Температура в понедельник, 22 июля, будет колебаться в пределах +27°…+30°, только на юге и юго-востоке — +31°…+35°.

Какой будет погода в Киеве

В столице ожидается небольшая облачность. Ночью столбики термометров будут фиксировать +19°, а днем — +28°.

Прогноз погоды на западе

Во Львове, Луцке, Тернополе и Черновцах прогнозируют небольшую облачность и легкие дожди. Ночью в этих городах ожидается от +15° до +18°, а днем — +27–28°.

В Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и Ужгороде будет безоблачно. Температура будет в тех же пределах, за исключением лишь горячего Ужгорода, где будут фиксировать днем +30°.

Какой будет погода на севере

В северных регионах ожидается небольшая облачность. В Житомире прогнозируют +19° ночью и +28° днем, а в Чернигове — +16° ночью и +27° днем. Горячее всего будет в Сумах — +18° ночью и +30° днем. В Чернигове пройдет гроза.

Прогноз погоды в центральных регионах

В Виннице, Черкассах и Кропивницком прогнозируют небольшую облачность. В Виннице пройдет легкий дождь, а в Кропивницком — ливень.

Что касается температуры:

в Виннице — +18° ночью и +29° днем;

в Черкассах — +23° ночью и +28° днем;

в Кропивницком — +21° ночью и +27° днем.

В Полтаве и Днепре будет пасмурно, в Полтаве даже будет дождливо. Столбики термометров в Полтаве будут фиксировать +21° ночью и +27° днем, а в Днепре — +24° ночью и +28° днем.

Какой будет погода на юге

В южных регионах ожидается небольшая облачность. В Одессе и Херсоне прогнозируют ливень, а в Николаеве — грозу. В Херсоне и Николаеве днем температура прогреется до +33°, а в Одессе и Запорожье — до +31°.

В Симферополе будет ясно и безоблачно, ночью столбики термометров будут фиксировать +21°, а днем — +32°.

Прогноз погоды на востоке

В Харькове и Краматорске будет пасмурно, ночью прогнозируют 21°, а днем — +29–30°. В Харькове пройдет ливень.

В Северодонецке будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +20°, а днем будет достигать +31°.

Прогноз погоды в Украине на 22 июля Фото: УНИАН

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос соплайна через Днепр, в воду упал молодой парень. До темноты найти его тело не удалось, в сети опубликовали кадры с моментом обрыва.

Вечером 21 июля во Львове попрощались с языковедом Ириной Фарион, в которую стрелял неизвестный. На панихиду собрались сотни людей.