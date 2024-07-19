Жарко, но не везде: синоптик озвучила прогноз погоды на выходные в Украине

По словам Натальи Диденко, комфортнее всего температура будет в северных и западных регионах, а вот на юге аномальная жара еще задержится на несколько дней.

Related video

В Украине после аномальных жарких дней погода стабилизировалась. На выходных в большинстве регионов ожидается комфортная погода. Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в ближайшие дни.

По ее словам, 20 и 21 июля в западных и северных регионах, а также в Винницкой области, температура будет в норме — +25…+29 градусов тепла. А вот на юге, традиционно, теплее всего. Аномальная жара там еще задержится на несколько дней — от 34 до 36 градусов тепла.

"На востоке несколько легче, хотя все равно жарко, +31+34 градуса. В центральной части Украины в значительной степени горячо, но без чрезвычайности, +29+32, в Днепре с районами до +34 градусов", — написала Наталья Диденко.

Дожди на выходных вряд ли накроют украинские регионы, разве что локально в Приазовье в субботу, а также осадки с грозами в воскресенье в западных областях.

Киев ожидает сухая солнечная температура в пределах +28 градусов.

Днем ранее синоптик предупреждала украинцев:

"Жара еще будет, однако такая сильная — вряд ли. Самой высокой останется температура воздуха в южной части, восточных областях и на Днепропетровщине".

Напомним, 17 июля сообщалось, что жара в Украине с каждым годом будет усиливаться, а холодных периодов будет становиться меньше. По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, тенденция на ухудшение погодных условий и аномальную жару сохраняется и она может затронуть большую часть континента, а также США.