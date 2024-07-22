В Україну прийшли дощі: де будуть грози та зливи на початку тижня (карта)

На півдні та сході буде найгарячіше — стовпчики термометрів фіксуватимуть більш ніж +30 градусів. Однак у більшості регіонів прогнозують хмарність та опади.

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Синоптики прогнозують, що після аномальної спеки початок нового тижня порадує дощами. Детальним прогнозом погоди в Україні поділились 22 липня в "Погода УНІАН".

Дощити має практично всюди, місцями — з грозами. Опадів не передбачають лише на південному сході. Температура у понеділок, 22 липня, коливатиметься в межах +27°…+30°, лише на півдні й південному сході — +31°…+35°.

Якою буде погода у Києві

У столиці очікується невелика хмарність. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +19°, а вдень — +28°.

Прогноз погоди на заході

У Львові, Луцьку, Тернополі та Чернівцях прогнозують невелику хмарність та легкі дощі. Вночі у цих містах очікується від +15° до +18°, а вдень — +27–28°.

У Рівному, Хмельницькому, Івано-Франківську та Ужгороді буде безхмарно. Температура буде у тих самих межах, за винятком лише гарячого Ужгорода, де фіксуватимуть вдень +30°.

Якою буде погода на півночі

У північних регіонах очікується невелика хмарність. У Житомирі прогнозують +19° вночі та +28° вдень, а у Чернігові — +16° вночі та +27° вдень. Найгарячіше буде у Сумах — +18° вночі та +30° вдень. У Чернігові пройде гроза.

Прогноз погоди у центральних регіонах

У Вінниці, Черкасах та Кропивницькому прогнозують невелику хмарність. У Вінниці пройде легкий дощ, а у Кропивницькому — злива.

Щодо температури:

у Вінниці — +18° вночі та +29° вдень;

у Черкасах — +23° вночі та +28° вдень;

у Кропивницькому — +21° вночі та +27° вдень.

У Полтаві та Дніпрі буде похмуро, у Полтаві навіть дощитиме. Стовпчики термометрів у Полтаві фіксуватимуть +21° вночі та +27° вдень, а у Дніпрі — +24° вночі та +28° вдень.

Якою буде погода на півдні

У південних регіонах очікується невелика хмарність. В Одесі та Херсоні прогнозують зливу, а у Миколаєві — грозу. У Херсоні та Миколаєві вдень температура прогріється до +33°, а в Одесі та Запоріжжі — до +31°.

У Сімферополі буде ясно і безхмарно, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +21°, а вдень — +32°.

Прогноз погоди на сході

У Харкові та Краматорську буде похмуро, вночі прогнозують 21°, а вдень — +29–30°. У Харкові пройде злива.

У Сєвєродонецьку буде хмарно з проясненням. Вночі температура опуститься до +20°, а вдень сягатиме +31°.

Прогноз погоди в Україні на 22 липня Фото: УНІАН

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос зіплайну через Дніпро, у воду впав молодий хлопець. До темряви знайти його тіло не вдалося, у мережі опублікували кадри з моментом обриву.

Ввечері 21 липня у Львові попрощались із мовознавицею Іриною Фаріон, в яку стріляв невідомий. На панахиду зібралися сотні людей.