Мости в Києві дуже втомилися: скільки років ще простоять і чи можна їх врятувати

Related video

Скільки років потрібно Києву, щоб відремонтувати усі мости?

Більшість мостів в Києві, та й в Україні в цілому, будувались в 60-70 роки минулого сторіччя та не відповідають сучасним вимогам через фізичну та моральну втому. Протягом останніх 30 років стратегія експлуатації мостів часто зводилася до принципу "нічого не робити до настання критичного моменту", коли збудити нову споруду стає простіше та дешевше, аніж відремонтувати існуючу. Така стратегія не вимагала він держави фінансових вкладень на технічне обслуговування споруд (дотримання міжремонтних термінів заміни гідроізоляції, деформаційних швів тощо). Адже навіщо витрачати зайві кошти, якщо і так все стоїть? В результаті цього по всій країні склалася ситуація коли 50% існуючих мостових споруд потребують невідкладного ремонту або повного перекриття руху.

Ситуація змінилась після того, як мости почали падати. У Києві це відбулось у 2017 році після обвалу частини конструкцій на Шулявському шляхопроводі. Тоді було проведено обстеження усіх столичних мостів. Всього в Києві 175 штучних споруд, 86 з яких на сьогоднішній момент потребують капітального ремонту. Майже за 10 років було відремонтовано лише 24 споруди.

За збереження нинішніх темпів ремонтних робіт для приведення мостового господарства до належного санітарно-технічного стану знадобиться щонайменше 29 років. Однак за цей тривалий час інфраструктура продовжуватиме старіти, а частина споруд, що тепер перебувають у працездатному стані, перейдуть до категорії непрацездатних.

І якщо столиця може дозволити собі ремонт звичайних шляхопроводів, то ремонт мостів через річку Дніпро є для Києва непосильною задачею з точки зору фінансування. Київ — єдине місто України з великою кількістю позакласних мостів, які вже багато років функціонують без проведення капітальних ремонтів або навіть без належних поточних робіт.

Накопичення таких проблем наразі значно ускладнює пріоритезацію робіт: кожен міст має свої критичні елементи, які потребують уваги негайно.

Скільки мільярдів гривень потрібно Києву, щоб врятувати мости?

Повноцінний ремонт позакласного мосту через річку Дніпро за попередніми розрахунками оцінюється у 15-20 млрд грн. Середня вартість заміни старого шляхопроводу на новий (разом зі з’їздами) становить близько 1,5 млрд грн (наприклад, із наявних проєктів: Шулявський шляхопровід — 2,45 млрд, реконструкція Дегтярівського шляхопроводу – 900 млн грн). Капітальний ремонт меншого шляхопроводу разом з проєктними роботами буде коштувати 300–500 млн грн. Таким чином, на ремонт 86 споруд за попередніми розрахунками знадобиться приблизно 90 млрд грн (разом з ремонтом мостів через річку Дніпро). Також важливо виконувати роботи з експлуатації та підтримувати працездатний стан на відремонтованих спорудах. Відповідно до нормативних документів, для утримання штучних споруд згідно квадратури необхідно щороку виділяти 375 млн грн.

Як Київ може відновити свою мостову інфраструктуру за оптимальних умов?

За умови значного фінансування та зусиль з боку міста і держави, Київ може ремонтувати до 10-12 мостів на рік. Це при наявності високої ефективності в організації робіт, доступності будівельних ресурсів і робочих рук. Для цього, відповідно до вартості ремонту різних типів мостів, на рік може знадобитися в межах 5–10 млрд грн для великих мостів і 2-3 млрд грн для малих шляхопроводів. Якщо Київ зможе здійснювати такі обсяги робіт щороку, то всі аварійні мости можуть бути відремонтовані протягом 8-10 років. Проте потрібно враховувати, що інфраструктура буде старіти, і деякі споруди, що залишаються в хорошому стані, через ці роки можуть почати потребувати нового ремонту.

Пріоритети мають значення

З огляду на критичний стан багатьох мостів у Києві, логічним було б запровадити правило: не розпочинати будівництво нових, не стратегічно важливих мостів, якщо на балансі міста є більше ніж три аварійні споруди.

Збереження та розвиток мостового господарства — це виклик, який потребує комплексного підходу. Зосереджуючи увагу на довгостроковій перспективі, важливо враховувати весь життєвий цикл споруд, оптимізувати витрати на ремонт і будівництво — та пріоритизувати роботи з реконструкції.

Мости повинні відповідати нормативній вантажопідйомності та мати необхідну міцність, жорсткість і стійкість для безпечного пропуску транспорту без обмеження швидкості руху і вазі.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Важливо