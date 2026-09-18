24,9% готовности к зиме: как остановка финансирования повлияет на план стойкости

Как повлияет прекращение финансирования капитальных расходов на строительство?

Кабмин приостановил расходы по всем видам бюджетов, в том числе по коммунальным бюджетам Киева и других городов. Казначейство не пропускает платежи, поскольку в стране не хватает средств. В сети уже обсуждают, что из-за этого подрядчики могут быть вынуждены приостановить работы на строительных объектах. Это неизбежно окажет дополнительное влияние на экономическую ситуацию в стране. Если строительные компании не будут получать оплату за выполненные работы, они не смогут бесконечно финансировать свою деятельность за свой счет. Через несколько месяцев могут возникнуть проблемы с выплатой заработной платы, расчетами с поставщиками и продолжением работ. Максимального размера финансовой подушки большинству предприятий хватает на 2–3, максимум 4 месяца выплаты заработной платы. А дальше, как следствие, — неплатежи населения, сокращение потребления и невыполнение бюджетных планов всех уровней.

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При этом подрядчик не может просто покинуть строительную площадку. Если из-за отсутствия финансирования он больше не может выполнять работы за свой счет, необходимо официально уведомить заказчика и юридически урегулировать ситуацию — от приостановки работ и переноса сроков до расторжения договора, если для этого имеются соответствующие основания.

В большинстве случаев условия договора позволяют заказчику в любой момент сократить объемы работ или вообще от них отказаться. Также в июне 2026 года Министерством экономики были внесены изменения, касающиеся содержания дорожной сети, которые позволили требовать от участников финансовую состоятельность в размере до 100% ожидаемой стоимости закупки вместо прежних "не более 30%". То есть строительные компании осознают риски, когда решают работать с государством, и закладывают их в смету. Чтобы сохранить бизнес, коллектив и доверие заказчиков, компаниям придется выполнять работу за свой счет, не дожидаясь оформления актов и выплат из казначейства.

В декабре все компании должны произвести выплаты из средств, имеющихся на счетах. Или же задолженности перейдут на следующий год, как это уже неоднократно происходило.

Поэтому приостановка строительных работ вряд ли произойдет. Тем более что рассматривается возможность переноса средств дорожного фонда (защищенной статьи расходов, предназначенной исключительно для дорожного строительства) на следующий год, что позволит планировать работы и быть уверенным в наличии финансирования.

Под вопросом — сроки выполнения планов стойкости. На объектах, закрепленных за Агентством восстановления, общий процент готовности составляет 24,9%, в частности это касается и подготовки Киева к отопительному сезону. Проблемы с приостановкой финансирования могут стать одним из аргументов, объясняющих, почему работы не будут завершены вовремя.

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